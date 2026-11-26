Shopify, HubSpot y Atlassian publican «skills» que Claude carga solo cuando las necesita. Las tareas largas y las confirmaciones salen de la terminal de Claude Code y llegan a toda la app.

Anthropic anunció el 24 de noviembre un conjunto de novedades para los conectores de Claude basados en MCP, el protocolo abierto que permite a los modelos de IA conectarse con servicios externos. Según el anuncio de la empresa, la principal es que los servidores MCP ahora pueden publicar skills junto con sus herramientas, es decir, instrucciones que explican a Claude cómo resolver casos de uso concretos con ese servicio.

Skills desde el propio servidor

Una skill puede contener buenas prácticas, flujos paso a paso o procedimientos propios de una cuenta u organización. Claude las carga solo cuando las necesita y se actualizan junto con el servidor, sin que el usuario deba instalar nada aparte. Shopify, HubSpot y Atlassian ya las ofrecen, y Carta lo hará más adelante.

La función está en beta en Claude y Claude Code. Viene activada en los planes Pro, Max y Ultra, en Team requiere que un administrador la habilite y llegará más adelante a Enterprise. La especificación forma parte de las extensiones de MCP y la desarrolla un grupo de trabajo del protocolo. Google sigue un camino parecido con las Skills de Gemini.

Tareas largas y confirmaciones

Otras dos funciones pasan a disponibilidad general en Claude y Claude Code para Pro, Max y Ultra, y se están desplegando en Team y Enterprise:

Tasks. Permite que un servidor ejecute operaciones largas en segundo plano mientras Claude sigue con otras tareas y recupera el resultado cuando está listo. ZoomInfo es el primer servidor que la usa.

Permite que un servidor ejecute operaciones largas en segundo plano mientras Claude sigue con otras tareas y recupera el resultado cuando está listo. ZoomInfo es el primer servidor que la usa. Elicitation. Permite que el servidor pause una llamada y pida al usuario una confirmación o un dato mediante un formulario o un enlace. Anthropic la presenta para acciones que requieren aprobación, como gastar dinero o borrar datos. Supabase, Railway y GitHub ya la implementan.

Ambas funciones no son del todo nuevas. Anthropic las había incorporado el 23 de octubre en Claude Code, pero solo en la terminal, el SDK de agentes y GitHub Actions, sin la extensión de VS Code ni la aplicación de escritorio, y en versión beta, según Forkast. Ese medio calificó entonces el lanzamiento como acotado. El anuncio de noviembre las extiende al resto de los productos de Claude.

La empresa adelantó además File Uploads, que permitirá enviar archivos PDF, planillas e imágenes a un servidor sin pasar su contenido por la ventana de contexto del modelo. Aún no tiene fecha.

Contexto y adopción

Anthropic recordó otras mejoras recientes de MCP: la búsqueda de herramientas, que carga cada definición solo cuando hace falta y que, según la empresa, puede reducir en más de 85% el contexto usado en configuraciones con varios servidores, la misma idea que Google acaba de llevar a la API de Gemini. También mencionó la autorización centralizada para empresas, que permite a un administrador aprobar un servidor una sola vez para todos sus usuarios, y las aplicaciones MCP, que muestran interfaces completas dentro de Claude. La empresa afirma que los SDK de MCP superan los 700 millones de descargas mensuales y que hay más de 10.000 conectores para Claude, cifras sin verificación independiente.

Las novedades apuntan a agentes que trabajan más tiempo sin supervisión y a un ecosistema de conectores que Anthropic busca ordenar. Con las skills, además, el proveedor de cada servidor pasa a influir en cómo Claude usa su servicio. El anuncio no detalla cómo se revisan esas instrucciones, y ninguna de las fuentes consultadas analiza sus riesgos de seguridad.

Fuentes

Ilustración generada por IA.