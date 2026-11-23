El problema abierto más famoso de la matemática tendría solución verificada por IA. Comprender sus ideas puede tomar años, y el premio Clay exige dos años tras su publicación.

Levent Alpöge, matemático del equipo técnico de Anthropic y miembro de la Sociedad de Becarios de Harvard, publicó el viernes 20 de noviembre en su sitio personal una nota de cuatro páginas en la que afirma haber descubierto, trabajando con Claude, una demostración de la hipótesis de Riemann. La nota acompaña un archivo con la prueba escrita en Lean, un lenguaje que permite a una computadora comprobar paso a paso un argumento matemático. Alpöge sostiene que el mismo método demuestra también la hipótesis de Riemann generalizada para las funciones L de Dirichlet, informó la agencia AFP.

Planteada por Bernhard Riemann en 1859, la hipótesis sostiene que todos los ceros no triviales de la función zeta se ubican sobre una misma recta. Si es cierta, permite acotar con precisión cuánto se desvía la distribución real de los números primos de su promedio esperado. Es uno de los siete Problemas del Milenio por los que el Clay Mathematics Institute ofrece US$1 millón.

Qué se verificó

Al día siguiente, las comunidades de Lean y Mathlib, la biblioteca matemática compartida de ese lenguaje, publicaron una declaración conjunta, respaldada por Lean FRO y la Mathlib Initiative, en la que afirman tener plena confianza en que la prueba es correcta. La declaración describe cuatro controles:

El teorema demostrado usa la definición de la hipótesis de Riemann que ya existía en Mathlib, revisada por expertos en Lean y en teoría de números. Esto evita que se haya probado un enunciado parecido pero distinto.

Decenas de personas compilaron el código sin errores y obtuvieron la misma exportación de la prueba.

Un archivo aparte, que solo importa Mathlib, aísla el enunciado, y dos herramientas independientes confirmaron que coincide exactamente con el teorema probado.

La prueba exportada pasó por el núcleo de Lean y por varios verificadores de terceros escritos en distintos lenguajes. Los controles se hicieron sobre una exportación inerte, de modo que un código malicioso en los archivos no pudiera interferir.

Andrew Sutherland, del MIT, coordinó buena parte de la verificación y estimó en prácticamente cero la probabilidad de un error, según The Next Web. El archivo contiene 175.187 archivos de Lean y supera los 61 GB al descomprimirse, de acuerdo con CASRAI. La declaración no se pronuncia sobre la versión generalizada, y su validez depende de que la definición de Mathlib refleje fielmente la hipótesis.

Una prueba que nadie ha leído

No existe por ahora una versión que un matemático pueda revisar de la forma habitual. En una nota al pie, Alpöge indica que su borrador legible superaba las 250.000 páginas y que descartó publicarlo. Reconoce además que no domina toda la matemática que usa el argumento, que este es extremadamente largo y debería simplificarse, y que planea explicarlo en charlas y en un texto escrito.

Sobre el reparto del trabajo, Alpöge afirma que él orientó el proyecto durante meses y que Claude avanzó con rapidez en los pasos técnicos finales, en algunos puntos más allá de su propio dominio del tema. Una cronología que, según él, armó Claude va del 6 de octubre al 16 de noviembre. Ninguna de las fuentes consultadas precisa qué versión del modelo utilizó, y Anthropic no respondió de inmediato a la consulta de AFP.

El trabajo tiene un antecedente. En agosto, Anthropic informó que una versión de investigación de Claude había elevado de 41,6% a 67,2% la proporción conocida de ceros de la función zeta que están sobre la recta, un avance parcial que la empresa presentó entonces como distinto de una demostración, según Superpower Daily. El resultado figura en un artículo en arXiv de Alpöge y Ralph Furman.

Reacciones divididas

James Maynard, de la Universidad de Oxford, se dijo 98 o 99% seguro de que la prueba es correcta, y Terence Tao, de UCLA, advirtió que entenderla tomará tiempo, porque el análisis inicial sugiere que usa todo el alcance de la teoría de números moderna, informó The Next Web. Brian Conrad, de Stanford, calificó de completamente indignante publicar una prueba que su autor no comprende del todo. Michael Rubinstein, de la Universidad de Waterloo, publicó una guía de estudio del caso de la función zeta redactada con ayuda de varios modelos de IA, que no constituye un informe de revisión.

El mismo día, el presidente de la American Mathematical Society, Ravi Vakil, difundió una demostración de la versión generalizada escrita sin IA por Alessandro Masullo. Horas después, Vakil informó que varias personas habían encontrado problemas en ella usando modelos de IA, según el mismo medio.

El calendario

Alpöge consultó al CEO de Anthropic, Dario Amodei, antes del anuncio, que llegó un día después del debut de la empresa en bolsa. En su nota reconoce que el momento podría leerse con cinismo, aunque niega que lo haya sido.

El Clay Mathematics Institute sigue listando el problema como abierto. Sus reglas exigen que la solución se publique en una revista calificada, que pasen al menos dos años desde esa publicación y que la comunidad matemática la acepte en general. El caso recuerda el anuncio de OpenAI sobre el problema de Navier-Stokes en septiembre, que según AFP los matemáticos consideran probablemente correcto, aunque aún no está revisado por completo.

Fuentes

Ilustración generada por IA.