Anthropic abre 10.000 cupos gratuitos y rebajados de Claude para científicos

La promoción ofrece cupos Standard sin costo y cupos Premium por US$15 mensuales durante 12 meses a grupos de investigación verificados.

Anthropic anunció la apertura de 10.000 cupos promocionales para que científicos de distintos países utilicen Claude mediante un nuevo plan para equipos de investigación. Según el anuncio de la empresa, los cupos Standard serán gratuitos y los Premium costarán US$15 mensuales durante un año.

La modalidad Premium incluye límites de uso cinco veces superiores a los Standard. El beneficio es temporal, tiene disponibilidad limitada y está sujeto a un proceso de verificación institucional.

Quiénes pueden solicitar el plan

La solicitud debe ser presentada por un investigador principal, o un representante equivalente, perteneciente a una universidad acreditada o una institución de investigación sin fines de lucro. Una vez aprobada la solicitud, esa persona podrá incorporar al plan a los demás integrantes de su laboratorio.

La página del programa señala que pueden postular grupos de ciencias naturales, matemáticas, informática, ingeniería y áreas relacionadas. Cada grupo puede gestionar entre 1 y 25 puestos directamente, mientras que las organizaciones que necesiten más deben contactar a Anthropic.

La tarifa promocional se mantiene durante 12 meses. Al finalizar ese periodo, los puestos se renovarán al precio vigente del plan. Anthropic también advierte que puede devolver a la tarifa estándar a los grupos que permanezcan inactivos durante 90 días, previa notificación al administrador.

Claude Science y créditos adicionales

Los puestos incluyen acceso a Claude Science, Claude Code y otras herramientas del entorno colaborativo de la empresa. Claude Science fue presentado en junio de 2026 como un espacio de trabajo capaz de conectarse con bases de datos científicas, ejecutar análisis y conservar un historial auditable de los pasos y códigos utilizados.

Los proyectos que necesiten una capacidad superior a la incluida en las suscripciones también podrán postular al programa AI for Science. Anthropic indica que estas solicitudes pueden recibir hasta US$50.000 en créditos por proyecto y que su evaluación se realiza por separado.

Restricciones para investigación biológica

La ampliación no elimina todas las restricciones aplicadas a los modelos de Claude. Anthropic mantiene limitaciones específicas para consultas profesionales de biología y desarrollo de medicamentos debido a su posible uso con fines beneficiosos o perjudiciales.

Los investigadores de biología y química continuarán utilizando modelos de la clase Opus para determinadas tareas. La empresa afirma que trabaja en mecanismos de acceso controlado para ofrecer modelos más avanzados a profesionales de las ciencias de la vida.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic