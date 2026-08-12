Anthropic convirtió el panel lateral de su extensión para Chrome en una sesión de Claude Cowork, lo que permite conservar el contexto y continuar las tareas desde las aplicaciones web, móviles y de escritorio.

Anthropic ha integrado Claude Cowork en el panel lateral de su extensión para Chrome. Según el anuncio de la compañía, las conversaciones iniciadas en el navegador quedan guardadas en el historial y pueden continuar en las aplicaciones web, móviles y de escritorio de Claude.

Hasta ahora, las sesiones del panel lateral estaban separadas de las conversaciones mantenidas en las otras aplicaciones. Con el cambio, el usuario puede iniciar una tarea en una pestaña, trabajar con varias páginas y retomarla posteriormente sin perder el contexto. Las habilidades y los conectores configurados en la cuenta también quedan disponibles desde el navegador.

La extensión puede leer el contenido de una página y ejecutar acciones como navegar entre sitios, pulsar enlaces, introducir texto y completar formularios. La ficha de Chrome Web Store identifica el producto como una versión beta y señala que no funciona en otros navegadores basados en Chromium ni en dispositivos móviles.

Disponibilidad y controles empresariales

El nuevo panel está disponible para los planes Max y Team desde el 12 de agosto de 2026. Anthropic informó que llegará progresivamente a los usuarios Pro durante las semanas siguientes. Para trabajar con archivos almacenados en el equipo o controlar otras aplicaciones todavía se requiere Claude Desktop.

En las organizaciones con plan Enterprise, la extensión permanece desactivada por defecto. Los administradores deben habilitar por separado Claude en Chrome y las funciones de Cowork en la nube. También pueden establecer listas de sitios permitidos y bloqueados, según la documentación administrativa.

La inyección de instrucciones continúa siendo un riesgo

Los agentes que actúan dentro de un navegador pueden encontrar instrucciones maliciosas ocultas en páginas, correos electrónicos o documentos. Este tipo de ataque, conocido como inyección de instrucciones, puede intentar desviar al asistente para que realice acciones diferentes de las solicitadas por el usuario.

Anthropic añadió una comprobación de las acciones realizadas cuando está activo el modo de aprobación automática. El sistema puede detener operaciones que no coincidan con la petición original y sigue solicitando autorización para determinadas acciones irreversibles o sensibles. La empresa reconoce, sin embargo, que estas medidas no eliminan por completo el riesgo.

La guía de seguridad explica además que Claude toma capturas de las pestañas con las que trabaja. La información visible, incluidos datos personales o documentos confidenciales, puede incorporarse a la conversación. Anthropic recomienda comenzar con sitios de confianza, limitar los permisos, revisar las tareas sensibles y utilizar listas restrictivas de dominios en entornos empresariales.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio