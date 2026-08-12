OpenAI amplía Daybreak y reserva GPT-5.6-Cyber para investigadores verificados

OpenAI dividió su programa Daybreak en los niveles Blue y Red. El segundo proporciona a usuarios verificados acceso a GPT-5.6-Cyber, un modelo diseñado para investigación de vulnerabilidades y validación de exploits en entornos autorizados.

OpenAI anunció el 10 de agosto de 2026 la ampliación de su programa Daybreak y la incorporación de GPT-5.6-Cyber, un modelo especializado en ciberseguridad. La herramienta está destinada a investigación de vulnerabilidades, validación de exploits y pruebas de seguridad autorizadas, por lo que no se ofrece como un modelo de acceso general.

Dos niveles para diferentes tareas

Daybreak Blue proporciona a defensores aprobados acceso a modelos de propósito general, entre ellos GPT-5.6 Sol, con controles adaptados al trabajo defensivo. OpenAI lo recomienda para tareas como revisión de código, análisis de malware, respuesta a incidentes, gestión de vulnerabilidades y validación de parches.

Daybreak Red está orientado a investigaciones más avanzadas y permite utilizar GPT-5.6-Cyber. El modelo fue entrenado para rechazar menos solicitudes relacionadas con tareas de uso dual, incluidas la creación de cadenas de explotación, la evasión de autenticación y la escalada de privilegios, siempre dentro de actividades autorizadas.

Una tasa de respuesta, no una medición de éxito

En una evaluación interna denominada Advanced Cybersecurity Completion Rate, GPT-5.6-Cyber respondió al 95 por ciento de las solicitudes planteadas. GPT-5.6 Sol respondió al 1,5 por ciento con las protecciones habituales y al 2 por ciento bajo Daybreak Blue. GPT-5.5-Cyber alcanzó el 57,3 por ciento.

La cifra del 95 por ciento mide con qué frecuencia el modelo acepta responder, no demuestra por sí sola que produzca un exploit correcto o que complete con éxito una investigación. Los datos proceden de OpenAI y no han sido validados mediante una evaluación independiente publicada.

Los propios resultados comunicados por la empresa muestran diferencias según la tarea. GPT-5.6-Cyber superó a los modelos comparados en una prueba interna para convertir vulnerabilidades conocidas en exploits funcionales, pero obtuvo peores resultados que GPT-5.6 Sol al redactar informes de vulnerabilidades. GPT-5.6 Sol también fue más eficiente en una prueba de explotación de V8 limitada a 300 turnos.

Google confirma una vulnerabilidad localizada en Chrome

OpenAI indicó que el modelo ayudó a localizar dos vulnerabilidades desconocidas en V8, el motor de JavaScript utilizado por Chrome. La evidencia pública permite corroborar una de ellas: Google atribuyó a OpenAI Codex Security el hallazgo de CVE-2026-15903 y corrigió el problema en Chrome 150.0.7871.128 y versiones posteriores.

La ficha de la vulnerabilidad publicada por NIST describe un acceso de lectura y escritura fuera de límites en V8. El fallo podía permitir que un atacante remoto ejecutara código dentro del entorno aislado del navegador mediante una página HTML manipulada. Google clasificó su gravedad como alta.

Acceso controlado y ficha técnica pendiente

OpenAI afirma que el acceso a los dos niveles requiere aprobación y está sujeto a verificación de identidad, seguridad de la cuenta, supervisión, restricciones de uso y declaraciones legales. Las cuentas individuales inscritas en Daybreak deberán utilizar llaves físicas de seguridad a partir del 1 de septiembre de 2026.

La empresa también recomienda ejecutar estos sistemas en entornos aislados, delimitar los recursos autorizados y mantener supervisión humana sobre las acciones que exijan permisos elevados.

OpenAI clasificó las capacidades de ciberseguridad de GPT-5.6-Cyber en el nivel alto de su propio marco de preparación, por debajo del umbral crítico. La compañía señaló que publicará posteriormente una ficha técnica con evaluaciones adicionales. Hasta entonces, sus resultados de rendimiento deben interpretarse como datos preliminares proporcionados por el desarrollador.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio web