Cadena de pubs pide apagar las cámaras de las gafas inteligentes en sus pubs

La cadena británica Wetherspoon no ha vetado estos dispositivos, pero sostiene que los clientes no deben grabar a otras personas ni a empleados sin permiso. La empresa contrapone estas grabaciones personales con el uso regulado de sus sistemas de seguridad.

La cadena británica de pubs J D Wetherspoon ha pedido a los usuarios de gafas inteligentes que mantengan apagadas las cámaras y no graben a clientes o empleados sin autorización. La indicación fue comunicada por un portavoz a The Register, que publicó la información el 10 de agosto de 2026.

El alcance es más limitado que un veto total al dispositivo. Los clientes pueden llevar las gafas, pero la empresa considera que su capacidad para registrar imágenes de manera poco visible entra en conflicto con la conducta esperada dentro de sus locales. Wetherspoon no precisó al medio qué medida tomaría si una persona se negara a dejar de grabar.

Una distinción entre vigilancia del local y grabación personal

La cadena utiliza cámaras de seguridad y equipos corporales en sus establecimientos. Su política de privacidad indica que estas grabaciones se destinan a la seguridad, la prevención de delitos y el cumplimiento de obligaciones. En sus preguntas frecuentes, la empresa también afirma que puede negar el servicio o la entrada y exige una conducta considerada con empleados y otros clientes.

El indicador luminoso no elimina el debate

Meta sostiene que sus gafas incorporan un indicador LED frontal que parpadea durante la captura y que la cámara se desactiva si el sistema detecta que la luz ha sido cubierta o manipulada. La compañía describe estas salvaguardas en una explicación sobre privacidad publicada en julio de 2026. Aun así, una montura similar a la de unas gafas convencionales puede hacer que la presencia de una cámara resulte menos evidente que la de un teléfono sostenido para grabar.

El gobierno británico respondió el 23 de junio de 2026 que no planeaba una legislación específica para las gafas con cámara. También recordó que determinadas conductas dañinas pueden quedar cubiertas por delitos existentes y que las plataformas tienen obligaciones respecto de contenidos ilegales y algunas solicitudes de retirada. La respuesta parlamentaria señaló que el gobierno seguirá observando la evolución de esta tecnología.

El caso ilustra cómo la expansión de las cámaras vestibles está trasladando decisiones de privacidad a establecimientos privados. Las políticas de los recintos y la claridad de las señales de grabación serán elementos centrales para usuarios, trabajadores y operadores.

Fuentes

Ilustración creada por IA.