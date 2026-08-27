Anthropic anunció la disponibilidad general de Claude in Chrome para sus planes Pro, Max, Team y Enterprise. La extensión puede actuar de forma autónoma en sitios web, aunque la propia empresa advierte que las defensas contra instrucciones maliciosas no eliminan todos los riesgos.

Anthropic anunció el 26 de agosto de 2026 que Claude in Chrome está disponible para todos sus planes pagos: Pro, Max, Team y Enterprise. La extensión permite que el asistente lea páginas y ejecute acciones como escribir texto, pulsar enlaces, navegar entre sitios y completar formularios utilizando las sesiones que el usuario ya tiene abiertas.

La principal novedad es la posibilidad de avanzar en una tarea sin solicitar autorización antes de cada paso. En el modo de aprobación automática, un clasificador analiza cada acción propuesta y comprueba si coincide con la solicitud original. Si detecta una desviación o un riesgo, puede bloquear la acción o detenerse para pedir permiso.

Automatización desde el panel lateral

La documentación de uso indica que Claude puede trabajar desde el panel lateral de Chrome, desde Claude Cowork o en conjunto con Claude Code. Para desarrolladores, la integración permite leer errores de la consola, solicitudes de red y el estado del DOM durante tareas de depuración y pruebas.

La extensión no funciona en otros navegadores basados en Chromium ni en dispositivos móviles. Las tareas que requieren archivos locales u otras aplicaciones del computador continúan dependiendo de Claude Desktop.

Los propietarios de cuentas Team y Enterprise disponen de controles administrativos para activar o desactivar la extensión y definir listas de sitios permitidos o bloqueados. Anthropic recomienda comenzar con una lista restrictiva y ampliarla gradualmente.

La inyección de instrucciones sigue siendo un riesgo

Los agentes que operan en un navegador pueden encontrarse con instrucciones maliciosas ocultas en páginas, correos electrónicos o documentos. Este ataque, conocido como inyección indirecta de instrucciones, intenta desviar al asistente para que ejecute una acción diferente de la solicitada por el usuario.

Anthropic afirma que Claude in Chrome examina el contenido recibido y revisa las acciones antes de ejecutarlas. No obstante, su propia guía de seguridad reconoce que el riesgo no es cero y recomienda evitar sitios con información financiera, médica, confidencial o regulada. La extensión utiliza capturas de las pestañas en las que trabaja, por lo que el contenido visible puede incorporarse a la conversación.

El riesgo no es exclusivo de Claude. Un análisis de NIST publicado en marzo de 2026 señala que los agentes que procesan información procedente de sitios web, correos y repositorios de código están expuestos al secuestro del agente mediante instrucciones indirectas. Entre las consecuencias posibles figuran la filtración de datos y la ejecución de acciones no solicitadas.

La comunicación de Anthropic presenta el producto como generalmente disponible. Sin embargo, al 27 de agosto de 2026, el centro de ayuda todavía calificaba como beta la experiencia en el navegador y la ficha de Chrome Web Store conservaba la misma denominación. La documentación oficial no aclara todavía esa diferencia de estado.

Fuentes

Ilustración creada por IA.