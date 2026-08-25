Anthropic unifica la memoria de Claude entre el chat y Cowork

Claude puede trasladar a las tareas de Cowork el contexto aprendido en conversaciones anteriores. La memoria se organiza por temas y el usuario puede consultar, corregir, pausar o eliminar la información guardada.

Anthropic anunció el 25 de agosto de 2026 que la memoria de Claude puede utilizarse tanto en el chat como en Claude Cowork. Según el anuncio de la compañía, la información obtenida durante una conversación puede estar disponible cuando el usuario delega una tarea a Cowork, y el contexto generado durante esa tarea puede regresar al chat.

La integración tiene una limitación relevante. La documentación de soporte precisa que el intercambio de memoria funciona cuando Cowork ejecuta la sesión en la nube. Las sesiones locales realizadas en el equipo del usuario no emplean esta memoria compartida.

Recuerdos organizados por temas

Claude guarda la memoria como un conjunto de temas individuales mientras se desarrolla la conversación, en lugar de esperar al final para generar un resumen general. La sección de memoria permite leer cada tema, modificar información incorrecta o eliminarla. Un cambio realizado allí se aplica a conversaciones posteriores.

El usuario también puede pausar o restablecer la función. La pausa conserva los datos existentes, pero impide que Claude los utilice o incorpore nuevos recuerdos. El restablecimiento elimina de forma permanente la memoria, incluidas las memorias asociadas a proyectos.

Los temas sensibles requieren autorización

De manera predeterminada, Claude no guarda información relacionada con salud, raza, origen étnico, creencias religiosas, política o identidad de género. El usuario puede habilitar expresamente la inclusión de estos temas. La activación no opera de forma retroactiva y la interfaz muestra un aviso cuando se incorpora información sensible.

Anthropic señala que determinados datos no se almacenan aunque el usuario lo solicite. Entre ellos se encuentran números de identificación gubernamental, antecedentes penales, números de cuentas financieras y situación migratoria.

Disponibilidad y controles empresariales

La memoria está activada de forma predeterminada en los planes Free, Pro y Max para la web y las aplicaciones de escritorio y móviles. En Team y Enterprise permanece desactivada inicialmente y debe ser habilitada por el responsable de la organización. La guía de Cowork indica que este entorno de trabajo está reservado para planes de pago.

Los administradores de Team y Enterprise pueden controlar la disponibilidad general de la memoria, pero no consultar ni editar los recuerdos individuales de cada integrante. La documentación también advierte que los datos de memoria forman parte de las exportaciones y quedan sujetos a las políticas de conservación de la organización.

Conversaciones sin memoria

Claude ofrece chats de incógnito que no se incorporan al historial visible ni a la memoria. Sin embargo, no equivalen a una eliminación inmediata: la documentación oficial señala que estas conversaciones se conservan durante 30 días por defecto, o durante el periodo establecido por una organización. En cuentas Team y Enterprise también pueden aparecer en las exportaciones administradas por sus propietarios.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic