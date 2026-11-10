Francia culpa a Irán del sabotaje a la refrigeración de 700 supermercados

París califica el ataque a unos 700 supermercados como la primera campaña de sabotaje cibernético en su territorio, convocó al embajador iraní y pedirá sanciones europeas. Teherán rechaza las acusaciones.

El gobierno de Francia atribuyó el 9 de noviembre a la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) el ataque informático que alteró los sistemas de refrigeración de supermercados franceses en la noche del 11 al 12 de octubre. Según el ministerio de Asuntos Exteriores, es la primera campaña cibernética ofensiva realizada con fines puramente de sabotaje en territorio nacional. El ministro Jean-Noël Barrot confirmó que el ataque fue obra del CGRI y lo describió como inédito por su nivel de agresividad, según recoge Al Jazeera.

La atribución se apoya en un informe técnico publicado por el CERT-FR y elaborado por el Centro de Coordinación de Crisis Cibernéticas (C4), que reúne a la agencia de ciberseguridad ANSSI, al mando cibernético de las fuerzas armadas, a la Dirección General de Armamento y a los servicios de inteligencia exterior (DGSE) e interior (DGSI). El documento señala a dos unidades del Centro Electrónico y Cibernético del CGRI (CGRI-CEC): Shahid Kaveh, responsable del ataque de octubre, y Shahid Shoostari, a la que vincula con ataques anteriores contra intereses franceses, entre ellos los dirigidos contra Charlie Hebdo en 2023 y contra una empresa de pantallas de video ligada a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con el resumen del informe publicado por The Hacker News, los atacantes tomaron el control remoto de controladores de refrigeración Danfoss y Dixell a través de sus interfaces web expuestas a internet. Las familias afectadas son Danfoss AK-SM y AK-SC, Copeland xweb y Dixell xweb. Una vez dentro, iniciaron ciclos de descongelamiento anormales y sin límite de tiempo, elevaron las temperaturas de descongelamiento y desactivaron las alertas de seguridad de las sondas de temperatura.

Las autoridades estiman que fueron afectados unos 700 locales comerciales. Entre las cadenas mencionadas figuran Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour e Intermarché. El medio francés Next agrega que el C4 también registró víctimas entre pequeñas carnicerías, un matadero y plantas agroalimentarias cooperativas, además de pequeñas centrales hidroeléctricas con equipos de Schneider Electric, donde los efectos fueron moderados.

Las cifras de daños varían según la fuente. El gobierno habla de al menos 15 focos de incendio y la fiscalía de unos 20. Los minoristas reportaron alimentos perdidos por millones de euros, y The Hacker News sitúa las pérdidas en varias decenas de millones. No hay un balance oficial consolidado.

Las pistas que apuntan a Teherán

El C4 basa la atribución en varios indicios: el uso de la misma infraestructura para reconocer equipos de Schneider Electric con técnicas que Shahid Kaveh emplea al menos desde abril, el uso de la herramienta de escaneo FOFA, rastros de idioma persa y direcciones IP que llevan a dispositivos en Irán. CyberbanNews, un medio vinculado a la unidad, difundió el ataque el 13 de octubre. Según The Hacker News, Shahid Kaveh es conocida sobre todo por personajes públicos como CyberAv3ngers, el grupo que ataca sistemas industriales y PLC expuestos, y se atribuyó en noviembre de 2023 una campaña contra equipos Unitronics.

El informe no se pronuncia sobre la ola de ataques a refrigeradores de supermercados en otros países europeos registrada el 2 de noviembre, que por ahora no ha sido atribuida.

Respuesta judicial y diplomática

La fiscal de París, Laure Beccuau, abrió una investigación judicial por acceso fraudulento a sistemas informáticos en banda organizada y daños por medios peligrosos para las personas, agravados por haberse cometido por cuenta de una potencia extranjera. La fiscalía pidió órdenes de detención internacionales contra el jefe de la unidad y dos de sus adjuntos. Next los identifica como Hamid Reza Lashgarian, Mahdi Lashgarian y Reza Salarvand, y sitúa al primero al frente del CGRI-CEC.

Barrot anunció que Francia convocará al embajador iraní y que impulsará sanciones a nivel de la Unión Europea, según Al Jazeera. El ministerio de Exteriores iraní rechazó el 10 de noviembre las acusaciones por considerarlas infundadas y advirtió que actuará contra medidas extranjeras que califica de ilegales, informó la agencia Anadolu. La relación bilateral ya estaba tensa: en agosto ambos países expulsaron diplomáticos.

Qué recomienda el CERT-FR

El CERT-FR advierte que exponer a internet una interfaz de administración va contra las buenas prácticas. Para los controladores no comprometidos recomienda eliminar esa exposición, revisar la configuración completa (en especial los rangos de descongelamiento) y restablecer el acceso solo mediante VPN o una red protegida. En el caso de Danfoss pide actualizar el firmware, fijar el nivel de seguridad en estricto y cambiar las contraseñas por defecto. Los equipos comprometidos deben, además, reiniciarse o restaurarse de fábrica y reconfigurarse antes de volver a operar. Para equipos sin soporte del fabricante, el organismo advierte que restaurarlos no basta: si siguen expuestos, probablemente vuelvan a ser comprometidos.

Fuentes

Ilustración generada por IA.