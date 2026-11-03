Un nuevo ataque a refrigeradores de supermercados alcanza a siete países europeos

Cadenas de Bélgica, Suecia, Irlanda, Países Bajos y Estonia retiraron alimentos tras la manipulación remota de sus sistemas de frío el 2 de noviembre, tres semanas después del ataque que afectó a cientos de tiendas en Francia.

Refrigeradores y congeladores de supermercados en varios países europeos fueron manipulados a distancia en la madrugada del lunes 2 de noviembre, lo que obligó a retirar productos refrigerados y congelados. Según información de la BBC, Reuters y medios locales, los incidentes alcanzaron a tiendas de siete países: Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Países Bajos, Estonia y Finlandia. Nadie se ha adjudicado los ataques.

Qué ocurrió

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque comenzó cerca de las 2:00 y, hacia las 4:00, gerentes de tiendas Delhaize en Bélgica recibieron mensajes de texto que advertían alzas bruscas de temperatura. En algunos equipos se elevó la temperatura programada y otros quedaron en modo de descongelamiento, lo que los calentó en lugar de enfriarlos, según The Hacker News. En una tienda de la cadena sueca ICA en Sjöbo, la configuración llegó a 50 °C.

Las cifras de tiendas afectadas que entregaron las propias cadenas muestran que ninguna fue golpeada a gran escala:

Bélgica: Carrefour reportó 15 de sus más de 700 tiendas, y Delhaize habló de un «incidente informático» en parte de sus sistemas de refrigeración. NL Times informó que al menos 40 supermercados Delhaize habrían resultado afectados, una cifra que la empresa no confirmó.

Carrefour reportó 15 de sus más de 700 tiendas, y Delhaize habló de un «incidente informático» en parte de sus sistemas de refrigeración. NL Times informó que al menos 40 supermercados Delhaize habrían resultado afectados, una cifra que la empresa no confirmó. Irlanda: Musgrave, dueña de SuperValu, informó problemas en 13 de sus 223 tiendas y dijo que el incidente se limitó a un modelo específico de refrigeración. Según RTÉ, todas las tiendas operan con normalidad tras retirar los productos por precaución.

Musgrave, dueña de SuperValu, informó problemas en 13 de sus 223 tiendas y dijo que el incidente se limitó a un modelo específico de refrigeración. Según RTÉ, todas las tiendas operan con normalidad tras retirar los productos por precaución. Suecia: Coop reportó entre seis y siete de unos 800 locales, e ICA, al menos siete, según la cobertura de medios nórdicos recogida por Nordisk Post.

Coop reportó entre seis y siete de unos 800 locales, e ICA, al menos siete, según la cobertura de medios nórdicos recogida por Nordisk Post. Países Bajos: un portavoz de Danfoss dijo a la emisora NOS que al menos 17 negocios pequeños, entre ellos carnicerías y tiendas locales, sufrieron ataques en sus sistemas de frío.

Los equipos involucrados

Danfoss, fabricante danés de controladores de refrigeración, confirmó que sus productos estuvieron involucrados, como en el ataque de octubre en Francia. Según la cobertura citada, la empresa atribuyó la debilidad sobre todo a software desactualizado y, en Países Bajos, a sistemas que no estaban en una red segura y conservaban contraseñas por defecto. Al 3 de noviembre, su página de avisos de seguridad no incluía un aviso sobre estos ataques, de acuerdo con The Hacker News.

Stephan Moelans, director ejecutivo de Sabcobel, empresa que opera sistemas de frío para supermercados Delhaize, dijo a medios belgas que cree que los atacantes usaron el mismo método que en Francia, y que desde comienzos de octubre trabajaba para proteger los equipos de sus clientes, que requerían modificaciones físicas.

El antecedente francés

En la noche del 11 al 12 de octubre, atacantes tomaron el control remoto de controladores Danfoss en supermercados franceses, como informó Diario TI. Según The Hacker News, las cadenas reportaron entre 150 y 300 tiendas de Intermarché y Netto, según la fuente, además de 80 de Coopérative U, 80 de Carrefour y unas 30 de Monoprix. Los modelos más afectados fueron el AK-SM 800, sin actualizaciones desde mayo de 2021, y el AK-SC 355, descontinuado en 2016. La fiscalía de París abrió una investigación.

La alerta del CERT-FR, actualizada por última vez el 16 de octubre, extiende el riesgo a los equipos xweb de Copeland y Dixell, advierte que las campañas probablemente siguen activas y señala que un equipo sin soporte expuesto a internet tiene una probabilidad muy alta de ser comprometido. También precisa que restaurarlo a la configuración de fábrica no basta, porque sigue siendo vulnerable.

Autoridades y atribución

En Bélgica, la fiscalía federal abrió una investigación penal, y el Centro de Ciberseguridad belga (CCB) indicó que quizá nunca se identifique a los responsables, según The Hacker News. En Irlanda, el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, fue informado y el Centro Nacional de Ciberseguridad sigue la situación. En Suecia, el Centro Nacional de Ciberseguridad comparte información con agencias nórdicas y europeas. Las autoridades observan que los métodos se parecen a los del caso francés, pero un mismo método no demuestra que los autores sean los mismos.

Un problema de exposición

Un análisis de Forescout publicado el 22 de octubre encontró 12.976 servicios de control de refrigeración expuestos en internet, en 6.017 direcciones IP de 99 países y territorios. La propia empresa advierte que la exposición no equivale a un compromiso y que algunos productos también controlan climatización.

Daniel dos Santos, vicepresidente de investigación de Forescout, dijo a ITPro que muchas empresas mantienen estos equipos mucho después de que termina el soporte de su software, lo que abre una brecha entre su vida útil física y su vida digital con soporte. Patrick Lamplmair, director de tecnología de Tributech, sostuvo ante el mismo medio que los parches irán por detrás de los atacantes y que los propios equipos deberían rechazar órdenes que excedan sus límites físicos: «Un congelador nunca debería aceptar una instrucción de calentarse a 50 °C, sin importar quién la envíe».

Las recomendaciones de las agencias y de los especialistas consultados coinciden: retirar estos equipos de la exposición directa a internet, permitir el acceso remoto solo mediante VPN o redes protegidas, cambiar las contraseñas por defecto, actualizar los equipos con soporte y presupuestar el reemplazo de los que ya no lo tienen.

Fuentes

Ilustración generada por IA.