Un ataque informático rompe la cadena de frío en supermercados de Francia

El incidente pone el foco en los controles de refrigeración y en la seguridad de su gestión remota.

Un ciberataque alteró los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados franceses durante la noche del 11 al 12 de octubre de 2026, obligando a desechar alimentos. AFP recogió confirmaciones de Intermarché, Coopérative U y E.Leclerc.

El despacho inglés de AFP contabilizó al menos 300 establecimientos de Intermarché y Netto, más de 100 de Coopérative U y varios de E.Leclerc. Los balances publicados difieren, por lo que estas cifras deben considerarse provisionales.

Según Reuters, en información publicada por The Guardian, Les Mousquetaires reportó equipos a 50 °C durante seis horas.

La Fiscalía de París abrió una investigación que deberá esclarecer también la relación entre el ataque, las pérdidas de alimentos y los incendios reportados.

Actualizar el firmware y sustituir equipos obsoletos son tareas distintas

En una declaración escrita a la agencia Ritzau, Danfoss confirmó incidentes en un número limitado de sistemas de control de refrigeración y señaló que la mayoría de los afectados eran productos antiguos. La compañía sostuvo además que sus propios sistemas informáticos, redes y operaciones internas no estaban afectados.

El contexto de soporte resulta relevante. En su boletín técnico de octubre de 2025, páginas 7 y 8, Danfoss explicó que el AK-SM800 había alcanzado el fin de vida en mayo de 2021 e incluyó el AK-SC355 entre los productos sujetos al cese de servicio. Recomendó a sus clientes estudiar su sustitución.

Por tanto, la respuesta depende del modelo instalado: en equipos compatibles procede actualizar el software; en productos sin mantenimiento, la mitigación puede exigir reemplazarlos. La existencia de un parche para la familia AK-SM800A no significa que ese mismo remedio sea aplicable a los modelos anteriores.

Vulnerabilidades conocidas, sin vínculo demostrado con este ataque

Danfoss publicó el 24 de marzo de 2025 el aviso DSA-2025-03-01, relativo a CVE-2025-41450. Afectaba a la familia AK-SM8xxA anterior a la versión 4.2 y describía un fallo de autenticación que permitía obtener informes con información sensible.

El aviso DSA-2025-08-01, publicado el 1 de agosto de 2025, documentó otros dos fallos en versiones anteriores a la 4.3.1. CVE-2025-41451 podía permitir ejecución remota de código y CVE-2025-41452, denegación de servicio. Ambos requieren autenticación previa.

Los avisos acreditan riesgos técnicos anteriores al incidente, pero no identifican por sí mismos la vía utilizada contra los supermercados. Las fuentes consultadas no vinculan de forma concluyente estas vulnerabilidades concretas con el ataque.

Miles de interfaces accesibles desde Internet

Una investigación de Claroty Team82 publicada el 9 de agosto de 2026 mostró un rastreo de Censys con 2.765 dispositivos AK-SM800A expuestos. Esa cifra describe interfaces localizadas en Internet, no equipos comprometidos en el incidente francés.

Estos sistemas centralizan funciones como la supervisión de circuitos, los umbrales de temperatura, las alarmas y las tareas de mantenimiento. Su exposición puede facilitar el acceso de atacantes a una interfaz con efectos sobre el funcionamiento físico de la instalación.

Claroty recomienda actualizar los equipos afectados y restringir la administración a redes confiables, con acceso remoto protegido y segmentación. Estas medidas deben acompañar la revisión del soporte disponible para cada modelo.

Un riesgo con antecedentes documentados

El boletín de Danfoss de octubre de 2025, página 9 ya describía ataques de 2022 contra instalaciones con AK-SM800: 16 supermercados en Rusia y 40 tiendas en Israel. Sobre estos últimos, el fabricante señaló que carecían de protección adecuada mediante cortafuegos o VPN.

Estos antecedentes no establecen una conexión con el caso francés. Sí muestran que proteger los controles de refrigeración es una necesidad operativa conocida y que la continuidad de la cadena de frío depende también de la seguridad de los sistemas que la gestionan.

Fuentes

Ilustración creada por IA