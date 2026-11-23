El ahorro depende del uso: con catálogos grandes puede ser alto, pero con pocas herramientas o contextos extensos puede terminar costando más.

Google presentó el 19 de noviembre Tool Retrieval, una función en vista previa de la API de Gemini que permite a un agente cargar la descripción técnica de cada herramienta solo cuando la necesita, en lugar de recibir el catálogo completo en cada solicitud. Según el anuncio de la empresa, firmado por Lucia Loher, gerente de producto de la API de Gemini, y Nora Kassner, investigadora de Google DeepMind, el objetivo es reducir los tokens de entrada y la latencia, y mejorar la precisión con que el modelo elige herramientas cuando la lista crece.

El problema que intenta resolver es concreto. Un agente conectado a decenas o cientos de servicios recibe en cada solicitud el esquema de parámetros de todas sus herramientas, aunque use solo unas pocas. Eso encarece cada llamada y, según la documentación de Google citada por Unite.AI, conviene evaluar la recuperación cuando la biblioteca supera las 20 o 30 herramientas.

Cómo funciona

El desarrollador agrega una herramienta de búsqueda a la solicitud y marca como diferidas las herramientas que no quiere enviar completas. El modelo ve el nombre y la descripción breve de cada una, pero no sus parámetros. Cuando necesita una, la pide por nombre, la API carga su esquema y el modelo ejecuta la llamada en la misma solicitud. Cada paso queda registrado, lo que facilita revisar qué herramientas buscó y recibió el agente.

Google ofrece dos modalidades:

En el servidor. Gemini hace la búsqueda y el desarrollador no necesita construir ni alojar un índice. Funciona también con servidores MCP remotos, cuyas herramientas pueden cargarse a pedido. Las herramientas de uso frecuente pueden quedar sin diferir.

Gemini hace la búsqueda y el desarrollador no necesita construir ni alojar un índice. Funciona también con servidores MCP remotos, cuyas herramientas pueden cargarse a pedido. Las herramientas de uso frecuente pueden quedar sin diferir. En el cliente. Quienes tienen su propio registro de herramientas, un índice semántico o filtros de permisos por usuario pueden ejecutar la búsqueda con su propia función. Esto agrega un viaje de ida y vuelta por cada búsqueda, pero permite sumar herramientas a mitad de la conversación, por ejemplo cuando un usuario conecta una nueva integración.

La función opera en la Interactions API con Gemini 3.6 y modelos posteriores, incluidos todos los de la familia Gemini 4, como Gemini 4 Hydrogen. No está disponible en la interfaz tradicional generateContent.

Cuándo ahorra y cuándo no

Google no cobra aparte por la función, pero cambia la forma en que se facturan los tokens. Activar la búsqueda agrega un bloque fijo de tokens de entrada, cada búsqueda en el servidor es una llamada adicional al modelo y cada esquema cargado se cobra como entrada durante el resto de la conversación, porque no se puede descargar. El anuncio no publica cifras de ahorro y recomienda medir el efecto con el tráfico propio.

Los cálculos de terceros muestran que el resultado varía. El análisis de i-SCOOP, con supuestos propios, estima que un agente con 150 herramientas que usa dos a lo largo de cuatro intervenciones baja de unos 240.000 a unos 19.800 tokens de entrada. Con cinco herramientas, de las que usa cuatro, el consumo sube levemente. Unite.AI recoge un ejemplo de la guía de Google, con 10 herramientas y un contexto de 30.000 tokens, en que la recuperación pasa de unos 68.000 a unos 92.830 tokens, porque repetir un contexto grande en cada búsqueda pesa más que el ahorro.

La competencia ya lo ofrecía

Google llega después que sus rivales. Anthropic presentó su herramienta de búsqueda de herramientas en noviembre de 2025 y OpenAI incorporó una función similar en marzo de 2026 con GPT-5.4, según i-SCOOP. Las tres usan un indicador de carga diferida con el mismo nombre. A diferencia de Google, ambas empresas publicaron resultados: Anthropic informó una reducción de 85% en tokens y una mejora en la elección de la herramienta correcta, y OpenAI, una reducción de 47% en tokens con igual precisión, cifras de las propias compañías o de pruebas citadas por terceros. La función se suma al esfuerzo de los laboratorios por ordenar los conectores MCP y por sostener agentes que operan durante largos períodos.

Límites

El modelo elige solo a partir de nombres y descripciones breves, por lo que descripciones vagas o superpuestas llevan a errores. Google sugiere anteponer el nombre del servicio al de cada herramienta.

Las dos modalidades de búsqueda no pueden usarse juntas en una misma solicitud.

Las herramientas que se mencionan por nombre en las instrucciones deben quedar sin diferir, o la API rechazará la llamada.

La Interactions API guarda las interacciones por defecto durante 55 días en proyectos pagados, señala i-SCOOP. En Google Cloud, esa API figura como experimental y solo en la región global, por lo que los equipos que necesitan procesamiento en Europa deben confirmar su disponibilidad.

Al tratarse de una vista previa, la interfaz puede cambiar antes de su versión definitiva.