Anthropic centraliza la publicación de plugins para Claude en un nuevo portal

Los desarrolladores pueden presentar paquetes desde GitHub o registrar conectores MCP remotos. La aprobación y la publicación son etapas distintas del proceso.

Anthropic anunció el 25 de septiembre de 2026 un nuevo portal para presentar extensiones al directorio de Claude, seguir su revisión y consultar estadísticas después del lanzamiento. El anuncio oficial sitúa a los plugins como la principal vía para desarrollar extensiones de terceros, combinando conectores MCP, habilidades especializadas o ambos componentes.

El portal para desarrolladores está disponible para cuentas Pro, Max, Team y Enterprise. Las cuentas gratuitas no pueden enviar propuestas. En Team y Enterprise pueden hacerlo los propietarios de la organización; Enterprise también permite delegar el permiso Directory mediante un rol personalizado, según los requisitos de publicación.

Dos modalidades de presentación

Los desarrolladores pueden enviar un paquete de plugin desde GitHub o registrar un conector mediante la dirección de un servidor MCP remoto. En el segundo caso no se exige un repositorio. Si el responsable del plugin también opera el servidor remoto al que este se conecta, debe presentar ese servidor como conector por separado.

El repositorio de un plugin puede permanecer privado durante la validación y el envío, pero debe ser público antes de que la ficha entre en funcionamiento. El portal comprueba que la cuenta de GitHub vinculada tenga permisos de escritura, como explica la guía de presentación.

La aprobación no equivale a publicación

Cada versión de un paquete pasa por validaciones automáticas y un análisis de seguridad. Las fichas nuevas reciben además una revisión humana. Los conectores se analizan automáticamente para comprobar el cumplimiento de las políticas y se publican por defecto con la etiqueta Community; Anthropic puede someterlos a una revisión adicional para otorgarles la identificación Verified.

El portal permite consultar observaciones y saber quién debe actuar en cada etapa. Según la documentación de estados, una versión aprobada todavía puede estar pendiente de publicación. En los paquetes, el siguiente paso puede corresponder al desarrollador, a un revisor o al propio directorio, dependiendo de la configuración. El plazo de revisión no es fijo.

Métricas diarias y actualización de versiones

El panel de plugins muestra instalaciones, cuentas activas, distribución por versiones, uso de componentes y errores, además del recorrido desde la visualización de la ficha hasta la instalación. Permite seleccionar períodos de hasta 90 días y exportar los datos en CSV. Los conectores cuentan con un panel específico para observar el estado del servidor y el uso de sus herramientas.

Las cifras no se actualizan en tiempo real: se calculan una vez al día en UTC. Mientras no haya actividad registrada, la pestaña puede aparecer en modo Preview con datos de ejemplo, según la documentación de mantenimiento y métricas.

Las nuevas versiones se detectan a partir de los cambios en la referencia de GitHub que sigue el directorio y vuelven a pasar las comprobaciones. Si una actualización falla o queda pendiente de revisión, continúa disponible la última versión publicada.

Un mismo plugin puede ofrecer funciones diferentes

La presencia en el directorio no implica que todos los componentes funcionen igual en cada aplicación. La matriz de compatibilidad indica que las habilidades se cargan en Chat, Cowork y Claude Code, mientras que Chat ignora los agentes y los hooks que sí admiten los otros dos entornos. Los servidores LSP se reservan a Claude Code.

Anthropic también destacó el soporte de MCP Apps y de autorización administrada para empresas. MCP Apps permite incorporar gráficos, formularios y otros elementos interactivos dentro de las conversaciones. Son extensiones opcionales de MCP, cuyo uso requiere compatibilidad entre cliente y servidor.

Qué ocurre con las extensiones existentes

El anuncio aclara que las habilidades, conectores y plugins ya incluidos en el directorio no requieren cambios para conservar su presencia. Anthropic prevé unificar progresivamente la experiencia de descubrimiento entre Claude y Claude Code y permitir más adelante que los desarrolladores conviertan una ficha de conector en una de plugin.

Ilustración creada por IA