Claude Code incorpora un margen de cierre al agotar la cuota de cinco horas

El nuevo mecanismo concede una pequeña asignación para cerrar el trabajo en curso. Su objetivo es evitar interrupciones abruptas, aunque no garantiza completar la tarea.

Anthropic anunció el 25 de septiembre de 2026 una función de Claude Code que intenta alcanzar un punto de parada ordenado cuando se agota la cuota de uso de cinco horas durante una tarea. Según el anuncio de ClaudeDevs, el objetivo es evitar que el asistente se detenga abruptamente en mitad de una edición.

Para ese cierre, el sistema dispone de una asignación pequeña y fija que se descuenta del límite semanal. El mecanismo permite prolongar brevemente el trabajo en curso, pero no aumenta la cuota semanal del usuario.

Disponibilidad según el plan

En la continuación del anuncio, Anthropic precisó las condiciones durante el despliegue: los usuarios de Pro pueden utilizar este margen una vez por semana, mientras que en Max y Team Premium está disponible cada vez que se alcanza el límite de una sesión de cinco horas.

La compañía no cuantificó en ese hilo la asignación en tokens ni en minutos. Tampoco prometió que el asistente termine el encargo: el alcance anunciado consiste en intentar llegar a un punto adecuado para detenerse con el margen disponible.

Qué significa la ventana de cinco horas

La referencia a cinco horas describe una ventana de cuota, no una garantía de cinco horas de trabajo continuo. Anthropic explica que el consumo depende de factores como la longitud y complejidad de las conversaciones, el modelo, las funciones utilizadas y el nivel de esfuerzo seleccionado. Además, Claude en la web, Claude Code y Claude Desktop cuentan para un mismo límite de uso, según su documentación sobre límites.

Esta cuota tampoco debe confundirse con la ventana de contexto, que determina cuánta información puede procesar el modelo dentro de una conversación. Son restricciones distintas: una regula el volumen de uso durante un período y la otra, la cantidad de información que cabe en el contexto.

Continuar después del cierre

Para quienes necesiten seguir trabajando, Anthropic mantiene la opción de uso adicional. En Pro y Max, los créditos de uso permiten continuar una vez alcanzados los límites incluidos, siempre que estén habilitados y exista saldo. Ese consumo se factura por separado a las tarifas estándar de la API y no modifica el reinicio habitual de la cuota de cinco horas.

Los usuarios pueden establecer un límite mensual de gasto y configurar la recarga automática. Esta modalidad de pago es distinta del margen de cierre, cuyo consumo procede de la asignación semanal del plan.

Un antecedente que requiere distinguir los límites

Las interrupciones por agotamiento de cuota ya habían motivado reclamaciones en el repositorio público de Claude Code. En el reporte #25788, abierto el 14 de febrero de 2026 y cerrado como duplicado, un usuario describió una interrupción sin oportunidad de guardar el estado ni registrar el trabajo pendiente.

Ese reporte se refería específicamente al límite semanal. Sirve como antecedente de la preocupación por los cierres abruptos, pero no demuestra que la función anunciada para la cuota de cinco horas resuelva también las interrupciones al agotar la asignación semanal.

Ilustración generada por IA