Anthropic reduce el costo de Claude Opus 5.5 para sesiones largas de programación

La empresa afirma que el contexto por solicitud en Claude Code aumentó 2,6 veces entre marzo y septiembre de 2026. Opus 5.5 reduce a US$0,20 por millón de tokens la lectura desde caché, una rebaja orientada a sesiones prolongadas.

Anthropic ha vinculado el diseño comercial de Claude Opus 5.5 con un cambio en el uso de Claude Code: sesiones más largas, más herramientas conectadas y un mayor volumen de contexto. En un análisis publicado el 24 de septiembre de 2026, la empresa afirma que el contexto procesado por solicitud aumentó 2,6 veces entre marzo y septiembre, mientras que las llamadas al modelo por instrucción crecieron más de 40%.

Los datos agregados de Anthropic también indican que el tiempo de trabajo del modelo por cada instrucción se multiplicó por 3,3 y que las interrupciones disminuyeron 68%. Sin embargo, la publicación no informa el tamaño de la muestra, el número de sesiones analizadas, el perfil de los usuarios ni el procedimiento estadístico. Por ello, estas cifras deben leerse como indicadores internos de la plataforma, no como una medición independiente del mercado.

Precios orientados a la reutilización del contexto

La documentación oficial del modelo fija un precio de US$4 por millón de tokens de entrada y US$20 por millón de tokens de salida. La lectura de contenido almacenado en caché cuesta US$0,20 por millón de tokens. Frente a Claude Opus 5, las tarifas de entrada y salida disminuyen 20%, mientras que la lectura desde caché baja 60%.

Anthropic estima que Opus 5.5 cuesta alrededor de 40% menos que Opus 5 en cargas de trabajo habituales. Ese porcentaje no constituye una rebaja uniforme para todas las tareas. El gasto real dependerá de la extensión del contexto, el volumen de salida, la cantidad de turnos y la proporción de contenido que pueda recuperarse desde caché.

Por qué importan los turnos y la caché

En una tarea de programación con agentes, cada nuevo turno puede volver a enviar parte de la conversación, archivos consultados y resultados de herramientas. Cuando ese contenido no cambia, la plataforma puede procesarlo como una lectura desde caché, con una tarifa menor que la entrada ordinaria. Un desglose de costos publicado por Anthropic señala que el número de turnos, los reintentos y el volumen de razonamiento generado pueden tener más efecto sobre la factura final que el precio nominal de entrada.

Un millón de tokens de contexto

Claude Opus 5.5 dispone de una ventana de contexto de un millón de tokens y admite hasta 128.000 tokens de salida por solicitud. El modelo fue lanzado el 22 de septiembre de 2026 y está disponible mediante Claude API, Amazon Bedrock, Google Cloud, Microsoft Foundry y Claude Platform on AWS.

La documentación también advierte sobre cambios para quienes migren desde Opus 5. El razonamiento adaptativo permanece activado y su profundidad se controla mediante el parámetro de esfuerzo. Algunas configuraciones anteriores para forzar herramientas o desactivar el razonamiento pueden producir errores y deben revisarse antes de cambiar el identificador del modelo.

Para los equipos de desarrollo, la comparación más útil no será únicamente el precio por millón de tokens. También deberán medir el costo por tarea terminada, los turnos requeridos, los reintentos y la proporción de contexto recuperada desde caché. Las ventajas económicas anunciadas por Anthropic serán mayores en sesiones prolongadas y estables, pero deberán comprobarse en cada repositorio y flujo de trabajo.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic