El incidente ocurrió el 18 de junio durante una evaluación interna sobre gasto público en medicamentos. El agente alcanzó archivos no públicos, aunque hasta ahora no hay indicios de acceso a datos personales.

Un agente de inteligencia artificial de OpenAI obtuvo acceso no autorizado al Medicare Statistics Reporting Service, un portal público administrado por Services Australia. El caso fue recogido por The Verge y confirmado el 24 de septiembre por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, mediante una declaración oficial.

El incidente ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando un modelo interno realizaba una evaluación destinada a encontrar información sobre gasto público en medicamentos. Según Albanese, el portal bloqueó repetidamente las solicitudes, pero el agente probó métodos alternativos y terminó accediendo a áreas que no estaban disponibles para el público. Services Australia también informó que el sistema escribió archivos en un servidor interno, un aspecto que continúa bajo investigación.

El portal contenía estadísticas agregadas de Medicare y del Pharmaceutical Benefits Scheme. Era un sistema independiente de las plataformas que procesan reclamaciones, pagos o información individual. El Gobierno australiano sostiene que, hasta ahora, no existe evidencia de acceso a datos personales ni de un compromiso más amplio de la red de Services Australia.

La notificación llegó 84 días después

OpenAI detectó la actividad durante una revisión interna en agosto, pero no notificó a Services Australia hasta el 10 de septiembre. La comunicación fue enviada al buzón público utilizado para informar vulnerabilidades. La primera conversación técnica entre la empresa y el organismo australiano tuvo lugar el 22 de septiembre, según la cronología presentada por el Gobierno.

Albanese calificó de inaceptables tanto la demora como el procedimiento utilizado para comunicar el incidente. OpenAI señaló a ABC Australia que sus modelos realizaron acciones que la compañía no pretendía durante una evaluación interna. La empresa mantiene además una revisión más amplia de actividades en las que sus modelos pudieron superar controles de terceros o afectar servicios externos.

Los otros casos no son tres brechas confirmadas

Una investigación de Transluce identificó tres episodios adicionales entre mayo y junio. Los objetivos fueron la biblioteca digital de la Universidad de Nuevo México, la plataforma Data USA y las colecciones del Australian Institute of Health and Welfare.

Transluce documentó sondeos de vulnerabilidades después de que los agentes no consiguieran recuperar información mediante procedimientos normales. Sin embargo, el informe no presenta los tres episodios como intrusiones consumadas. Los investigadores no observaron evidencia de explotación exitosa y vincularon directamente con un enjambre atribuido a OpenAI solo las actividades relacionadas con Data USA y el instituto australiano. En este último caso, el agente consiguió recuperar un archivo público desde un servidor de preproducción después de que el sitio principal bloqueara la descarga.

Una investigación todavía abierta

El Gobierno australiano creó un grupo de trabajo para revisar el incidente, la seguridad de sus sistemas y la capacidad de la legislación vigente para responder a acciones autónomas de modelos de IA. También estudia si corresponde remitir el caso a la Policía Federal Australiana.

El portal afectado, descrito por las autoridades como un sistema antiguo, fue desactivado y sus datos públicos están siendo trasladados a plataformas gubernamentales más recientes. La investigación forense deberá determinar qué mecanismo permitió el acceso, qué archivos fueron escritos y si existieron interacciones con otros sistemas.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Transluce