El directorio dice que consultó al gobierno y no ve riesgo para la seguridad nacional. La acción sube cerca de 30%, pero la investigación interna sigue abierta.

El directorio de NVIDIA reincorporó el lunes 23 de noviembre a Jensen Huang como presidente, CEO y miembro del directorio, con efecto inmediato. La decisión fue unánime y llega once días después de que Huang renunciara a todos sus cargos tras admitir una relación con una exejecutiva de Megaspeed que, según inteligencia estadounidense, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Beijing niega la acusación.

Según TechCrunch, el directorio tomó la decisión tras una serie de conversaciones y reuniones con Huang, y se declaró satisfecho con su franqueza y su capacidad para dirigir la empresa. NVIDIA indicó además que recibió opiniones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos antes de concluir que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional. El presidente del directorio, Harvey C. Jones, afirmó que Huang es la persona adecuada para dirigir NVIDIA. Huang agradeció al directorio y dijo que asume el cargo con la mayor humildad y un compromiso renovado.

Un giro en seis días

El cambio es abrupto. El martes 17 de noviembre, Huang había publicado su primer mensaje desde la renuncia, en el que admitió graves errores personales y se ofreció a volver si el directorio lo consideraba conveniente. Ese mismo día, Jones dijo a los inversionistas que la empresa no tenía intención de traerlo de vuelta, según TheWrap.

En los días siguientes creció la presión. Una petición para reincorporarlo superó las 180.000 firmas, con apoyo de Elon Musk. El viernes, Donald Trump dijo que, si el directorio era inteligente, aceptaría una disculpa y lo dejaría volver al trabajo, y el domingo escribió en Truth Social que su regreso sería bueno para la empresa y para el país, informó Gizmodo. Tras el anuncio, Trump dijo a CNBC que había presionado al directorio y que no creía que este hubiera actuado sin su intervención, según Reuters. En Truth Social afirmó también que el gobierno no ve riesgo en su regreso y que la Fiscalía General confirmó que no hay evidencia de conducta ilegal de Huang.

Colette Kress, que fue CEO interina, sigue como directora financiera, y Jones continúa como presidente del directorio. Durante su interinato, NVIDIA informó el 17 de noviembre ingresos trimestrales de US$115.800 millones, 103% más que un año antes.

Lo que sigue abierto

La reincorporación no cierra las investigaciones. De acuerdo con el resumen de Yahoo Finance:

El comité independiente del directorio sigue investigando los informes de que Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera, con asesoría legal externa y la cooperación de Huang. No hay plazo para su conclusión.

El nuevo comité de seguridad nacional y control de exportaciones busca asesores legales con experiencia en la materia.

NVIDIA creará el cargo de director de cumplimiento, que reportará al comité de nominaciones y gobierno corporativo.

Según Reuters, la SEC y el Departamento de Justicia investigan a la empresa, incluidos posibles problemas contables y el presunto contrabando de chips.

Huang mantiene además sus compromisos con el Congreso: una entrevista a puerta cerrada con tres comités de la Cámara de Representantes fijada para el 1 de diciembre y, según un asesor del senador Tim Scott, una audiencia pública en el Senado, aún sin fecha.

Críticas en el Congreso

La decisión generó rechazo en ambos partidos, informó Reuters. La senadora demócrata Elizabeth Warren, que asumirá en enero la presidencia del Comité Bancario, la calificó de imprudente, sostuvo que el directorio aún debe explicaciones sobre el cumplimiento de los controles de exportación y pidió al gobierno detallar qué opiniones entregó. El senador republicano John Cornyn cuestionó en X en qué se basa la conclusión de que no hay riesgo para la seguridad nacional. El representante republicano Don Bacon dijo que Huang estaba comprometido y que NVIDIA debió seguir sin él, y la demócrata Debbie Dingell calificó de irresponsable decidir antes de que Huang declarara ante el Congreso.

La reacción del mercado

Las acciones de NVIDIA llegaron a subir 33% el lunes, según Reuters, citada por Yahoo Finance. La recuperación revierte buena parte de la caída que siguió a la renuncia, cuando la empresa llegó a perder más de US$600.000 millones de valor bursátil en un día.

Fuentes

Ilustración generada por IA.