Claude ayuda a completar el mapa ultravioleta del cielo con datos y predicciones

El proyecto reúne datos de varias misiones y señala la procedencia de cada píxel. Las regiones reconstruidas permiten visualizar el cielo completo, pero no sirven para descubrir nuevos objetos.

El astrofísico Brice Ménard, de la Universidad Johns Hopkins y también investigador de Anthropic, ha reunido observaciones de varias misiones espaciales para construir una visualización continua del cielo en luz ultravioleta. El proyecto, presentado el 8 de octubre de 2026 en un artículo de Anthropic, utilizó Claude Science para coordinar agentes encargados de localizar, calibrar y combinar grandes conjuntos de datos astronómicos.

La base principal procede de GALEX, la misión de la NASA dedicada a estudiar el universo en longitudes de onda ultravioletas. Entre 2003 y 2013, el telescopio obtuvo unas 38.000 observaciones, pero evitó numerosas regiones próximas a estrellas brillantes y al plano de la Vía Láctea para proteger sus detectores.

La documentación técnica del mapa señala que GALEX cubrió el 64 por ciento del cielo en ultravioleta lejano y el 76 por ciento en ultravioleta cercano. Las observaciones se complementaron con datos de Swift-UVOT, FIMS/SPEAR y TD-1, además de información de las misiones Gaia y Planck de la Agencia Espacial Europea.

Datos observados y zonas estimadas

El procesamiento siguió una jerarquía que da prioridad a las mediciones directas. Cuando estas no estaban disponibles, se utilizaron observaciones de menor resolución o información transformada desde otra banda. Los huecos restantes fueron completados mediante una regresión estadística entrenada con las regiones del cielo que sí habían sido fotografiadas.

El modelo empleado para estimar el brillo difuso no es un generador de imágenes ni un modelo de lenguaje. La documentación lo describe como un conjunto de pequeños árboles de decisión que relaciona el brillo ultravioleta conocido con mapas de polvo, emisiones de hidrógeno y luz estelar. A este componente se añadieron los flujos ultravioletas, medidos o predichos, de unos 119 millones de estrellas de Gaia DR3.

Claude Science intervino en la coordinación del flujo de trabajo, la ejecución de cálculos y la revisión de resultados bajo las instrucciones de Ménard. Durante el proceso, el investigador detectó artefactos circulares heredados de observaciones individuales de GALEX, lo que obligó al sistema a recalibrar el fondo de las 38.000 imágenes.

Según el relato de Ménard, esos defectos habían superado dos rondas de revisión realizadas por otros agentes. Su detección visual por el investigador muestra que la supervisión humana siguió siendo necesaria incluso después de los controles automatizados.

Un mapa completo no equivale a un cielo completamente observado

El recurso incluye capas de procedencia e incertidumbre para diferenciar las mediciones de las predicciones. Las pruebas realizadas ocultando regiones previamente observadas arrojaron un error típico de entre el 12 y el 14 por ciento en las zonas reconstruidas, frente a una incertidumbre de alrededor del 5 por ciento en el cielo fotografiado. Estas cifras describen la validación con datos conocidos; la incertidumbre aumenta al alejarse de las regiones con observaciones.

La documentación del proyecto advierte que las regiones estimadas no pueden utilizarse para descubrir nuevas estrellas o galaxias. Su contenido depende de relaciones aprendidas a partir de otros mapas y ofrece menor resolución efectiva que las observaciones directas.

Además, la resolución efectiva de las zonas predichas es de aproximadamente 0,5 a 1 grado, aunque la cuadrícula utilice píxeles mucho más pequeños. Esa diferencia impide interpretar los detalles finos de una región reconstruida como estructuras observadas por un telescopio.

El proyecto todavía no ha pasado por una revisión humana por pares y su artículo técnico figura como trabajo en preparación. La propia documentación aclara que los informes de validación proceden del mismo sistema que construyó el mapa. En su estado actual, el recurso tiene valor educativo y visual, siempre que se conserve la distinción entre datos medidos y valores predichos.

Fuentes

Ilustación: Captura del sitio de Anthropic