Anthropic lanza Haiku 5.5 con menor precio y un millón de tokens de contexto

El modelo apunta a tareas de gran volumen, con tarifas que dependen de la longitud de la entrada y ajustes técnicos para migrar desde Haiku 4.5.

Anthropic presentó Claude Haiku 5.5, un modelo orientado a tareas de alto volumen y sensibles a la latencia, como clasificación, extracción de datos y enrutamiento de solicitudes. La compañía lo posiciona como una opción económica para trabajos acotados y para agentes que delegan tareas en otros agentes, según su anuncio oficial.

La ficha técnica especifica una ventana de contexto de un millón de tokens y hasta 128.000 tokens de salida. El modelo admite texto e imágenes como entrada y genera texto como salida.

Los precios dependen de la longitud de la entrada. Para solicitudes de hasta 100.000 tokens, las tarifas son de US$0,10 por millón de tokens de entrada y US$0,50 por millón de tokens de salida. Cuando la entrada supera ese umbral, las tarifas respectivas ascienden a US$0,50 y US$2,50. Por ello, el precio inicial no debe interpretarse como una tarifa uniforme para toda la ventana de contexto.

Otro factor para calcular el coste es el cambio de tokenizador, el sistema que divide el contenido en unidades que procesa el modelo. Según la documentación de novedades, el mismo texto cuenta como aproximadamente un 30 % más de tokens que en Haiku 4.5. Las aplicaciones deben recalcular sus entradas y revisar los límites y presupuestos, incluso cuando disminuye el precio por token.

La migración también puede requerir cambios de código. La guía de Anthropic indica que las integraciones de Messages API que utilizan razonamiento con un presupuesto manual deben adoptar la configuración adaptativa. Además, recomienda seleccionar los bloques de respuesta por su tipo, en lugar de asumir que el primero contiene la respuesta destinada al usuario. Para Claude Managed Agents, la guía señala que basta con actualizar el nombre del modelo.

Las aplicaciones que conservan y reutilizan bloques de razonamiento deben comprobar otras restricciones. Estos bloques funcionan en la cuenta que los produjo o en una cuenta vinculada. Asimismo, modificar el contenido anterior a un bloque puede provocar errores bajo las condiciones descritas en la guía. Estos cambios resultan relevantes para servicios que almacenan conversaciones o las trasladan entre cuentas.

El menor coste no convierte a Haiku en la opción preferente para cualquier trabajo. Anthropic mantiene que Sonnet 5.5 y Opus 5.5 son alternativas más adecuadas para tareas complejas de programación con agentes, mientras que Haiku 5.5 está orientado a trabajos más delimitados, como resumir, compactar información o ejecutar subtareas. Esta distinción procede de las evaluaciones y recomendaciones del fabricante.

La empresa anunció su disponibilidad en plataformas que incluyen Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. En Claude Platform, el identificador del modelo es claude-haiku-5-5 .

Ilustación: Captura del sitio de Anthropic