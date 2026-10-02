Anthropic abre Claude Code a modificaciones profundas mediante mods

Claude Code incorpora funciones en JavaScript o TypeScript capaces de intervenir en llamadas a herramientas, permisos, instrucciones e interfaz. Anthropic advierte que estas extensiones no están aisladas y deben instalarse solo desde fuentes confiables.

Anthropic presentó una nueva arquitectura de extensibilidad para Claude Code basada en mods, pequeñas funciones escritas en JavaScript o TypeScript que se distribuyen dentro de plugins. Según el anuncio de la compañía, estas funciones pueden modificar instrucciones, intervenir en llamadas a herramientas, incorporar controles y cambiar elementos de la interfaz.

Intervención sobre los eventos de Claude Code

El sistema funciona mediante eventos generados durante una sesión. Un mod puede ejecutarse antes o después de un evento, sustituir su comportamiento o envolverlo con acciones adicionales. Entre las posibilidades documentadas figuran reescribir una instrucción antes de enviarla al modelo, bloquear o repetir una llamada a una herramienta, decidir sobre una solicitud de permiso y ocultar información sensible antes de que sea procesada.

Los mods también pueden modificar lo que ve el usuario. Es posible reemplazar resultados, agregar botones o campos de entrada y crear paneles para el terminal o la aplicación de escritorio. Anthropic trasladó algunas funciones internas a esta arquitectura, entre ellas el comando /diff, que puede desactivarse o reemplazarse por una implementación alternativa.

De acuerdo con la documentación técnica, los mods requieren Claude Code 2.1.287 o una versión posterior y están activados de forma predeterminada. Sus componentes visuales aparecen principalmente en el terminal y en la aplicación de escritorio, aunque los controladores de eventos pueden funcionar en otros tipos de sesiones compatibles.

Un modelo con amplios privilegios

La flexibilidad introduce riesgos importantes. Los mods no se ejecutan en un entorno aislado y operan con los permisos del usuario. Esto significa que pueden leer y modificar archivos, acceder a variables de entorno y configuraciones, iniciar procesos, realizar solicitudes de red y observar las instrucciones y llamadas a herramientas de una sesión.

Anthropic recomienda instalar únicamente mods de procedencia confiable. La documentación indica que el comando claude plugin validate permite examinar los eventos utilizados y las operaciones solicitadas por una extensión antes de ejecutarla. Claude Code también ofrece opciones para desactivar un mod, detener todas las modificaciones instaladas durante una sesión mediante el modo seguro o impedir su carga mediante la configuración.

Controles para organizaciones

Los mods se distribuyen dentro de plugins, por lo que las organizaciones pueden aplicar sus políticas existentes para permitir o bloquear mercados y extensiones. En entornos administrados, Anthropic incluye un mod de seguridad que se carga antes que las extensiones del usuario y busca impedir que estas anulen determinadas restricciones corporativas.

Los desarrolladores pueden crear una extensión manualmente o pedir a Claude Code que genere su estructura inicial. La guía de introducción explica cómo construir, validar, probar y compartir un mod. La propuesta amplía las posibilidades de personalización de Claude Code, pero también convierte la revisión del código y de su procedencia en una precaución esencial.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Claude