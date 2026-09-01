Google lanza Teamwork: el sistema multiagente de Antigravity para programación e investigación

Google ha presentado Teamwork, una nueva herramienta dentro de Antigravity que divide tareas complejas entre múltiples agentes de IA.

Google presentó nuevos resultados de Teamwork, un sistema de Google Antigravity que coordina grupos de agentes de inteligencia artificial para abordar tareas prolongadas de programación, ingeniería e investigación matemática.

En lugar de asignar todo el trabajo a una única instancia del modelo, Teamwork distribuye funciones entre agentes que exploran alternativas, implementan soluciones, buscan errores y verifican el resultado. La documentación de Antigravity indica que el comando está disponible en los planes de pago de Antigravity 2.0 y su herramienta de línea de comandos.

Resultados reportados en matemáticas y sistemas

Google sostiene que la combinación de Teamwork con modelos Gemini permitió abordar siete problemas abiertos de matemáticas y ciencias de la computación. Según la empresa, seis resultados fueron revisados por especialistas y otro, relacionado con la conjetura de los ciclos de Knuth, fue verificado formalmente con Lean. Cinco de los trabajos derivados se encuentran disponibles como preprints.

Uno de esos documentos, The Condition-Number Barrier in Sparse Least Squares, señala que la primera versión de la demostración fue obtenida mediante un sistema automatizado basado en Gemini. Sus autores afirman que después verificaron la prueba y editaron su presentación. El documento confirma la participación del sistema, pero continúa siendo un preprint y no equivale a una validación externa de toda la plataforma.

La compañía también informa que Teamwork alcanzó un 71% en TCS-Bench, una prueba formada por 300 tareas de demostración teórica. El artículo original de TCS-Bench, publicado antes de esta actualización, registró un 67,7% para una configuración multiagente anterior. La nueva cifra corresponde a pruebas internas de Google y no aparece todavía en una evaluación independiente. Además, TCS-Bench emplea un verificador automatizado cuya precisión superó el 90% frente a un conjunto de 100 evaluaciones humanas, por lo que sus resultados no deben interpretarse como una revisión matemática completa realizada por especialistas.

En ingeniería de sistemas, Google afirma que Gemini 3.7 Flash y Teamwork construyeron un simulador de procesador RISC-V capaz de iniciar el sistema operativo xv6. La empresa reporta un error medio del 0,71% al comparar los ciclos simulados con una referencia de hardware. No se publicó junto con el anuncio una auditoría independiente que permita confirmar esa métrica.

Cambios visibles en proyectos de código abierto

Parte del trabajo puede rastrearse en repositorios públicos. Eigen incorporó un cambio para optimizar productos internos con datos contiguos, mientras que el repositorio de ParlayHash contiene una rama dedicada a Swiss Parlay. Estos registros confirman que existen modificaciones de código, pero por sí solos no demuestran las cifras de rendimiento comunicadas por Google ni permiten determinar cuánto trabajo fue realizado de forma autónoma por los agentes.

Un modelo de colaboración sujeto a verificación

La propuesta de Teamwork consiste en aplicar división de funciones y controles cruzados a tareas que pueden extenderse durante horas o días. Antigravity mantiene a las personas a cargo de los objetivos y de la aceptación final, una precaución relevante porque la crítica entre agentes no sustituye las pruebas reproducibles, la revisión de código ni la evaluación de especialistas independientes.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google