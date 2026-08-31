Google lanza Gemini Omni 1.1 Flash para generar y editar video mediante API

Google puso en disponibilidad general un modelo para generar, extender y editar videos mediante instrucciones en lenguaje natural. La versión admite interpolación entre fotogramas y salidas de hasta 4K mediante reescalado.

Google puso en disponibilidad general Gemini Omni 1.1 Flash, un modelo orientado a la generación y edición de video mediante la API de Gemini. La compañía presentó la actualización el 27 de agosto de 2026 y la identifica con el código gemini-omni-1.1-flash .

Según la ficha técnica del modelo, el sistema acepta texto, imágenes y videos como entrada. Produce clips de entre tres y diez segundos, a 24 fotogramas por segundo, y permite modificar los resultados mediante instrucciones en lenguaje natural.

Extensión de escenas e interpolación

Una de las novedades es la posibilidad de prolongar un video a partir de su tramo final. El anuncio de Google indica que el modelo puede considerar hasta diez segundos del material precedente y encadenar extensiones hasta alcanzar una duración acumulada de 40 segundos.

Gemini Omni 1.1 Flash también puede recibir un fotograma inicial y otro final para generar la transición entre ambos. Esta función está pensada para movimientos de cámara, transformaciones visuales y secuencias continuas en las que el desarrollador necesita controlar los extremos del clip.

Resoluciones y migración del modelo previo

La API ofrece salidas en 360p, 720p, 1080p y 4K. Las notas de versión aclaran que los resultados en 1080p y 4K se obtienen mediante reescalado. La opción de 360p está destinada principalmente a la creación rápida de borradores antes de producir la versión definitiva.

Google también informó que el endpoint experimental gemini-omni-flash-preview quedará obsoleto el 30 de septiembre de 2026. Los equipos que hayan integrado esa versión deberán migrar al identificador estable. El modelo puede probarse en Google AI Studio e incorporarse a aplicaciones mediante Gemini API.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google