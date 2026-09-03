Nvidia acuerda comprar Hugging Face por US$12.930 millones

Nvidia anunció la adquisición de Hugging Face con la promesa de preservar su neutralidad para los más de 18 millones de usuarios que utilizan la plataforma. Se espera que la operación, sujeta a estrictas aprobaciones regulatorias, se concrete formalmente durante el primer semestre de 2027.

Nvidia suscribió el 2 de septiembre de 2026 un acuerdo definitivo para adquirir Hugging Face, empresa responsable de una de las principales plataformas para desarrollar, compartir y desplegar modelos, conjuntos de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

El acuerdo fue anunciado públicamente por el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, mediante un artículo corporativo. Huang cifró la operación en US$12.930 millones y aseguró que la infraestructura y los recursos de Nvidia se utilizarán para ampliar la plataforma.

El cierre está previsto para 2027

La documentación presentada por Nvidia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos detalla un precio aproximado de US$11.900 millones para los accionistas de Hugging Face, sujeto a ajustes. A esa cantidad se suma un programa de retención basado en acciones de hasta US$1.000 millones para los empleados que se incorporen a Nvidia.

La compañía espera completar la operación durante el primer semestre de 2027. El cierre depende de la obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas y del cumplimiento o la exención de otras condiciones habituales en este tipo de transacciones.

Nvidia promete mantener abierta la plataforma

Uno de los puntos centrales del anuncio es el futuro de Hugging Face como espacio abierto para desarrolladores y proveedores de tecnología. Nvidia se comprometió a permitir que los usuarios continúen publicando y descargando los modelos y conjuntos de datos que elijan, además de mantener la compatibilidad con procesadores de otros fabricantes.

Huang afirmó que no será obligatorio utilizar infraestructura de Nvidia para desarrollar o desplegar proyectos mediante Hugging Face. La plataforma también seguiría ofreciendo alternativas entre diferentes nubes, marcos de desarrollo y aceleradores.

Según las cifras divulgadas por Nvidia, Hugging Face reúne a más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores, con más de tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones compartidas. La empresa asegura además que más de 200.000 compañías utilizan la plataforma.

Si recibe las autorizaciones necesarias, la compra trasladará a Nvidia el control de una infraestructura central para la distribución y colaboración en torno a modelos abiertos. El alcance práctico de los compromisos de apertura dependerá de cómo sean aplicados después del cierre de la operación.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI