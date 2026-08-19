Google, Microsoft y Nvidia coordinan en OCP la transición a 800 VDC para centros de datos de IA

Open Compute Project desarrolla una arquitectura eléctrica abierta para alimentar racks de IA de alta densidad, con una vía de adaptación para instalaciones existentes y otra orientada a futuros centros de datos nativos en corriente continua.

Google, Microsoft y Nvidia trabajan dentro de Open Compute Project, OCP, para definir requisitos comunes de alimentación a 800 voltios de corriente continua para centros de datos de inteligencia artificial. La iniciativa presentada por OCP el 11 de agosto de 2026 busca que operadores y fabricantes puedan adoptar componentes interoperables, en lugar de desarrollar sistemas eléctricos diferentes para cada cliente.

El avance más concreto es la versión 0.3 de una especificación para transformadores de estado sólido, elaborada por las tres compañías y abierta a revisión dentro de OCP. El documento define una plataforma capaz de convertir media tensión en corriente alterna directamente a 800 VDC, además de establecer requisitos eléctricos, funcionales y de interfaz.

Por qué la industria eleva la tensión

Los sistemas de IA concentran un número creciente de aceleradores dentro de racks estrechamente interconectados. Esta densidad eleva la potencia que debe transportarse hasta cada rack y convierte a la distribución eléctrica en una limitación física y económica.

Para entregar una potencia determinada, aumentar la tensión permite reducir la corriente. Esto puede disminuir las pérdidas resistivas y la cantidad de material conductor necesaria para transportar electricidad. No reduce el calor generado por los procesadores, pero sí puede recortar pérdidas y complejidad en la cadena eléctrica que los alimenta.

El documento técnico de OCP sobre distribución de corriente continua contempla distintas combinaciones de voltaje, polaridad y conexión a tierra. Entre ellas figura la distribución bipolar con 400 voltios por polo, que proporciona una diferencia total de 800 voltios, y configuraciones unipolares de la misma clase.

Una ruta para instalaciones existentes

La propuesta contempla una transición gradual. En centros de datos construidos alrededor de corriente alterna, un gabinete eléctrico lateral puede convertir localmente 480 VAC a una configuración bipolar de 400 VDC por polo o a una salida de hasta 800 VDC. Esta unidad se instala junto a los racks de cómputo, lo que permite introducir la nueva alimentación sin reemplazar toda la infraestructura eléctrica del edificio.

Este enfoque desarrolla el trabajo previo del proyecto Mt Diablo. Google explicó en 2025 que el traslado de fuentes de alimentación y baterías fuera del rack libera espacio para procesadores y permite avanzar desde racks de unos 100 kilovatios hacia diseños de mayor densidad.

Conversión directa para nuevos centros de datos

La arquitectura de largo plazo plantea convertir la media tensión de corriente alterna directamente a 800 VDC mediante transformadores rectificadores o transformadores de estado sólido de escala megavatio. La corriente continua se distribuiría después por la sala de datos hasta los racks.

Al eliminar etapas intermedias de transformación y conversión, este diseño podría simplificar la integración de baterías, sistemas de alimentación ininterrumpida y microrredes. Nvidia también incorpora esta transición en sus diseños de referencia para infraestructura de IA, incluidos sistemas híbridos para edificios existentes y configuraciones nativas de corriente continua.

Un marco todavía en desarrollo

La colaboración no significa que exista ya un estándar universal, definitivo y desplegado de manera generalizada. La especificación del transformador de estado sólido se encuentra en la revisión 0.3, mientras que el documento general de OCP se presenta como un marco inicial que no recomienda una única topología.

También deben resolverse aspectos relacionados con protección frente a fallos, arcos eléctricos, aislamiento, conexión a tierra, certificación de componentes y normativas nacionales. OCP indicó que el grupo mantiene conversaciones con organizaciones como UL Solutions, NFPA, IEEE e IEC para avanzar en los requisitos de seguridad necesarios para un despliegue internacional.

Los beneficios finales dependerán del diseño de cada instalación, la carga, las distancias de distribución y los equipos utilizados. Por ello, las posibles reducciones de cobre, pérdidas o costos no deben extrapolarse como porcentajes universales. El resultado más inmediato de la iniciativa es la creación de interfaces comunes que permitan a los fabricantes desarrollar productos compatibles para distintos operadores.

Durante los próximos años es probable que la corriente alterna y la distribución a 800 VDC coexistan. Los gabinetes de conversión lateral ofrecen una vía de entrada para centros de datos actuales, mientras que la conversión directa desde media tensión representa una alternativa para instalaciones diseñadas desde el inicio para cargas de IA de alta densidad.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OCP