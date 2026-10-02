Google incorpora Guided Vision a Gemini Live para describir el entorno por voz

Google inició el despliegue gradual de una función de accesibilidad para Android que describe lo captado por la cámara y ofrece indicaciones habladas para mejorar el encuadre.

Google comenzó el 1 de octubre de 2026 el despliegue de Guided Vision, una función de Gemini Live que utiliza la cámara del teléfono para interpretar objetos y espacios y comunicar los resultados mediante audio. La herramienta está dirigida principalmente a personas ciegas o con baja visión, aunque también puede resultar útil para leer textos pequeños o reconocer elementos en condiciones de iluminación limitada.

La compañía indica que Guided Vision está disponible para dispositivos compatibles con Android 9 o una versión posterior, en los idiomas y regiones donde funciona Gemini Live. Sin embargo, la documentación de soporte precisa que la distribución se realiza de forma gradual, por lo que la opción puede tardar en aparecer incluso en equipos que cumplen los requisitos.

Asistencia visual mediante una conversación

Para utilizar la función, el usuario debe iniciar una conversación en Gemini Live y compartir la cámara. El sistema puede describir lo que aparece frente al teléfono y responder preguntas adicionales sobre colores, formas, patrones, textos o la ubicación aproximada de objetos.

Guided Vision también proporciona indicaciones habladas para mejorar el encuadre. Si la cámara está demasiado cerca, apunta fuera del objetivo o no muestra suficiente contexto, Gemini puede pedir al usuario que incline el teléfono, retroceda o mueva la cámara hacia un lado.

Entre los usos documentados por Google se encuentran la lectura de etiquetas y menús, la identificación de colores, la interpretación de controles de electrodomésticos, la localización de objetos domésticos y la descripción general de la distribución de una habitación.

Acceso desde Gemini y las opciones de accesibilidad

La función se activa desde la configuración de la aplicación Gemini, mediante la opción de uso de Guided Vision en Live. Después de habilitarla, basta con abrir Gemini Live y compartir la cámara para comenzar una sesión.

Android también permite asignar Guided Vision a un botón flotante de accesibilidad, a un gesto con dos dedos o a la pulsación simultánea de las teclas de volumen. Quienes utilizan el lector de pantalla TalkBack pueden abrir su menú con un toque de tres dedos y seleccionar la función.

No reemplaza las ayudas de movilidad

Google advierte que el sistema utiliza inteligencia artificial generativa y puede producir descripciones equivocadas. Guided Vision no es un dispositivo médico, una ayuda de movilidad ni un reemplazo del bastón blanco. Tampoco debe emplearse para navegación, orientación segura o detección de obstáculos.

El uso de la cámara también requiere considerar la privacidad. El Centro de privacidad de Gemini señala que la información compartida con el servicio puede incluir grabaciones y transcripciones de interacciones, además del video enviado durante una sesión de Gemini Live. Google recomienda solicitar permiso antes de grabar o incluir a otras personas y evitar compartir información confidencial.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google