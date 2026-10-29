Anthropic suma a Claude seis herramientas interactivas para equipos legales

La empresa suma herramientas creadas con despachos y proveedores de IA jurídica con los que también compite, cinco meses después de lanzar Claude for Legal.

Anthropic presentó el 28 de octubre una galería de artefactos para trabajo jurídico dentro de Claude for Legal, su oferta para equipos legales. Según el anuncio publicado en el sitio de Claude, se trata de herramientas interactivas listas para usar, como tableros, matrices y paneles de seguimiento, que cada equipo puede adaptar a sus propios datos y conectores y compartir con el resto de la organización.

La empresa plantea un reparto de tareas explícito: Claude hace una primera revisión y un abogado aplica su criterio sobre el resultado. Anthropic indica que cada respuesta incluye un enlace a la fuente de la que procede.

Seis plantillas básicas

La galería parte con seis artefactos generales:

Cite check : compara un escrito con sus fuentes y marca citas que no coinciden, números de página incorrectos y fuentes que no respaldan la afirmación.

: compara un escrito con sus fuentes y marca citas que no coinciden, números de página incorrectos y fuentes que no respaldan la afirmación. Jurisdiction survey matrix : compara un mismo tema legal, por ejemplo los plazos para notificar una brecha de datos, entre estados o países, con enlaces a la normativa.

: compara un mismo tema legal, por ejemplo los plazos para notificar una brecha de datos, entre estados o países, con enlaces a la normativa. Matter board : convierte cartas de encargo, correos u hojas de cálculo en un tablero de asuntos abiertos con responsable, siguiente paso y próximo plazo.

: convierte cartas de encargo, correos u hojas de cálculo en un tablero de asuntos abiertos con responsable, siguiente paso y próximo plazo. Playbook deviation board : contrasta contratos con las condiciones estándar de la empresa, marca las cláusulas que se apartan y las deriva a quien aprueba excepciones.

: contrasta contratos con las condiciones estándar de la empresa, marca las cláusulas que se apartan y las deriva a quien aprueba excepciones. Regulatory horizon scan : ordena en una línea de tiempo las normativas próximas según el negocio y las jurisdicciones de la empresa, priorizadas por impacto.

: ordena en una línea de tiempo las normativas próximas según el negocio y las jurisdicciones de la empresa, priorizadas por impacto. Tabular review: genera una tabla a partir de un conjunto de contratos con los términos consultados, como indemnizaciones o cláusulas de no competencia, con enlaces al texto exacto.

Anthropic informa además que desde el lanzamiento de Claude for Legal ha sumado más de 60 conectores legales, entre ellos Bloomberg Law, Filevine, Ivo, Legora y Patlytics, reunidos en un directorio de conectores jurídicos.

Artefactos de socios que también son competidores

La galería incluye herramientas construidas por terceros. El despacho Goodwin aporta un AI Governance Benchmark, que evalúa cómo una empresa aborda la gobernanza de la IA para detectar vacíos. Foley & Lardner suma un Obligations Checker, que revisa las obligaciones de ambas partes en un acuerdo antes y después del cierre. PwC contribuye con una herramienta que convierte precedentes, objeciones estándar y plantillas en borradores auditables de respuesta a citaciones judiciales.

El caso más llamativo es Harvey, uno de los proveedores de IA jurídica más conocidos. Su artefacto Harvey Intake centraliza en Claude las consultas legales que llegan desde el negocio: responde las rutinarias con las guías del área legal alojadas en Harvey y deriva el resto a un abogado, cuya respuesta vuelve a Claude. Anthropic anticipa que Legora y el despacho Orrick sumarán artefactos próximamente.

El medio especializado Artificial Lawyer describe esa relación como un juego de suministrar y competir: Anthropic provee modelos a empresas como Harvey, Legora, Thomson Reuters y LexisNexis mientras ofrece directamente a los abogados funciones que se superponen con las de ellas. El mismo medio relativiza el alcance del anuncio. Sostiene que un ingeniero legal competente podría haber construido estas herramientas con lo que Anthropic ya ofrecía y que su aporte principal es facilitar el uso de Claude a abogados sin perfil técnico. Agrega que no existe un modelo jurídico separado: Claude for Legal es Claude con habilidades, conectores y flujos de trabajo empaquetados.

Acceso a la justicia

Anthropic incluye nueve artefactos orientados a organizaciones de asistencia jurídica, cinco de ellos creados por entidades sin fines de lucro o de interés público que la empresa apoyó con créditos de uso. El anuncio identifica a cinco:

Zealous : muestra a equipos de defensa penal el rango de condena y datos públicos sobre cómo suelen terminar casos similares. Limitado a Nueva York.

: muestra a equipos de defensa penal el rango de condena y datos públicos sobre cómo suelen terminar casos similares. Limitado a Nueva York. Mobile Pathways : convierte la documentación migratoria de un cliente en una primera lectura en lenguaje sencillo, con fechas clave y documentos faltantes.

: convierte la documentación migratoria de un cliente en una primera lectura en lenguaje sencillo, con fechas clave y documentos faltantes. Rising for Justice : dos herramientas basadas en la ley de Washington D.C., una para detectar errores en registros de arriendo de un arrendador y otra para evaluar si un antecedente penal puede ser sellado.

: dos herramientas basadas en la ley de Washington D.C., una para detectar errores en registros de arriendo de un arrendador y otra para evaluar si un antecedente penal puede ser sellado. The Access Project: ayuda a equipos de asistencia jurídica a determinar si un registro puede eliminarse según las normas de cada estado.

El anuncio no detalla los artefactos restantes de esta categoría. Todas las herramientas identificadas están pensadas para el sistema legal de Estados Unidos.

Contexto y lo que no se precisa

Claude for Legal se presentó en mayo con 20 conectores, entre ellos Thomson Reuters CoCounsel, DocuSign, iManage, Box y Everlaw, y 12 complementos por área de práctica, según informó AI Business. La nueva galería se apoya en esa base y en los artefactos que Anthropic ya ofrece de forma general en Claude.

Anthropic también abrió una lista de espera para un Legal Ambassadors Program, una comunidad de profesionales jurídicos que construyen con Claude, sin detallar requisitos ni fechas. El anuncio recoge declaraciones de clientes y socios como Accenture, PwC, Spellbook y Goodwin. Spellbook, por ejemplo, afirma acercarse a 500.000 contratos revisados al mes; la cifra corresponde a la empresa y no cuenta con validación independiente.

El anuncio no especifica en qué planes de Claude están disponibles los artefactos ni si tienen costo adicional. La página lo asocia a Claude Enterprise y remite a ventas o a socios de implementación para su despliegue.

Fuentes

Ilustración generada por IA.