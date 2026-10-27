Anthropic lanza un complemento de Claude para organizaciones sin fines de lucro

La herramienta se incorpora sin costo adicional a los planes Team y Enterprise para entidades verificadas y reúne funciones destinadas a la recaudación de fondos, la gestión interna y el uso responsable de inteligencia artificial.

Anthropic presentó el 26 de octubre de 2026 un complemento de Claude dirigido a organizaciones sin fines de lucro. Según el anuncio de la compañía, la herramienta fue desarrollada con la participación de alrededor de 30 entidades y busca concentrar tareas operativas que habitualmente recaen en equipos pequeños.

El complemento se instala automáticamente y sin cargo adicional para organizaciones verificadas que utilizan los planes Team o Enterprise de Claude. La empresa mantiene una oferta específica para este sector, con requisitos de verificación y precios diferenciados según el tipo de organización y el país donde opera.

Recaudación, contratación y gestión interna

Las funciones anunciadas abarcan la planificación de campañas, la preparación de contenidos, la redacción de descripciones de puestos, la creación de guías para entrevistas y la elaboración de materiales para directorios. También permiten trabajar con manuales internos para responder preguntas del personal, siempre que la organización proporcione y mantenga actualizada esa documentación.

En el área de recaudación, el complemento está diseñado para localizar posibles donantes y convocatorias, revisar requisitos de solicitudes, preparar borradores de propuestas y generar informes a partir de los materiales de la organización. Anthropic indica que los resultados de investigación pueden incluir referencias a sus fuentes, pero las decisiones sobre qué oportunidades perseguir y qué información presentar continúan bajo responsabilidad de los usuarios.

Contexto, políticas y controles de acceso

Una de las funciones permite crear un mapa de los lugares donde la entidad conserva datos sobre donantes, subvenciones, finanzas y políticas. Las demás herramientas pueden consultar ese mapa para identificar las fuentes internas pertinentes. El complemento también puede responder preguntas sobre usos permitidos de la inteligencia artificial basándose en la política que haya definido cada organización.

Anthropic afirma que los administradores pueden controlar el acceso y los conectores disponibles, y que sus modelos no son entrenados de forma predeterminada con los datos de estas cuentas. Estas medidas no sustituyen la clasificación de información sensible, la revisión de permisos ni los controles humanos antes de compartir documentos sobre donantes, empleados o beneficiarios.

El anuncio describe las funciones y recoge experiencias de organizaciones que participaron en el diseño, pero no incluye una evaluación independiente sobre precisión, ahorro de tiempo o impacto operativo. Estos resultados deberán comprobarse en cada implementación, especialmente cuando Claude intervenga en decisiones de financiación, contratación o tratamiento de datos personales.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic