Claude pasa del código al hardware: diseña placas, carcasas y firmware

Anthropic atribuye el avance de Fable 5.2 a su razonamiento geométrico: pasó de 25 % a 69 % en una prueba de diseño de placas. Los tres prototipos aún no tienen validación eléctrica ni certificación.

Anthropic informó el 9 de noviembre que Claude Fable 5.2 diseñó de principio a fin tres dispositivos electrónicos: un altavoz manos libres, un centro de asistente de voz para el hogar y una mascota virtual portátil. Según la publicación de investigación de la empresa, los ingenieros que construyeron los prototipos no tuvieron que corregir sus circuitos.

El trabajo se hizo con Diode Computers, una empresa estadounidense que diseña y fabrica placas de circuito impreso. Anthropic declara en la publicación que tiene una relación comercial con Diode, con la que trabaja en diseño de placas desde 2025. Diode también fabricó los prototipos y desarrolló una de las pruebas con que Anthropic mide el avance del modelo.

De una instrucción breve a un prototipo

Para cada dispositivo, el equipo dio a Claude una instrucción corta con el tipo de aparato y sus requisitos principales. En el caso del altavoz, pedía un disco que se conecta al computador por USB-C, con micrófonos, un altavoz, Bluetooth y una antena integrada en la placa. A partir de eso, según Anthropic, el modelo:

redactó las especificaciones y dibujó los esquemas;

eligió dónde ubicar los componentes en la placa y trazó las pistas de cobre entre ellos;

diseñó una carcasa imprimible en 3D con software de diseño asistido por computador (CAD);

escribió el firmware y preparó la lista de piezas.

Diode ensambló las placas y ejecutó el firmware bajo la dirección de Claude. En el anuncio de Fable 5.2, la empresa agrega que el modelo eligió componentes disponibles en distribuidores de Estados Unidos y que cada placa quedó lista para fabricar en menos de un día. Según Anthropic, el altavoz sigue funcionando tras semanas de uso y los otros dos dispositivos también se mantienen en buen estado. La publicación indica que las instrucciones del equipo de Diode fueron mínimas: órdenes breves como «limpia el esquema» o «continúa», y alguna pregunta puntual.

Razonamiento geométrico

Anthropic sostiene que la mayor diferencia frente a los modelos que probó hace un año está en la resolución de problemas geométricos, como la ubicación de componentes y el trazado de conexiones. Los modelos anteriores, según la empresa, dejaban piezas de soporte demasiado lejos de los chips que atendían u orientaban mal los conectores. Fable 5.2 trazó primero las conexiones más delicadas: las de señales de alta velocidad, las de corriente alta y las sensibles al ruido.

Para medir el cambio, la empresa cita dos pruebas:

PCB Gym , una prueba interna de Diode que evalúa cómo un modelo ubica componentes y traza conexiones en placas a las que se les quitó el diseño. Fable 5.2 obtuvo 69 %, frente a 25 % de Fable 5. La comparación en el texto es con Fable 5 y no con Fable 5.1, la versión inmediatamente anterior.

, una prueba interna de Diode que evalúa cómo un modelo ubica componentes y traza conexiones en placas a las que se les quitó el diseño. Fable 5.2 obtuvo 69 %, frente a 25 % de Fable 5. La comparación en el texto es con Fable 5 y no con Fable 5.1, la versión inmediatamente anterior. BenchCAD 2.1, que Anthropic describe como una prueba pública que mide si un modelo puede reconstruir piezas 3D, ensamblajes y placas a partir de planos e imágenes. Fable 5.2 obtuvo 83,5 %, casi el doble que Fable 5.1, según la empresa. La versión original de BenchCAD fue publicada en mayo por investigadores de las universidades de Virginia y de California en San Diego.

Las cifras son de Anthropic y de Diode, que tiene un vínculo comercial con la empresa. No cuentan con validación independiente.

Correcciones sin que se las pidieran

Según la publicación, los modelos anteriores rara vez revisaban su propio trabajo, incluso cuando era evidente que la ubicación elegida no permitiría terminar las conexiones. Diode diseñó durante el último año muchas placas con esos modelos que quedaban completas en un 95 %, pero inservibles.

Fable 5.2, en cambio, cambió de rumbo por su cuenta. En el altavoz reasignó señales a otros pines de dos chips para que las pistas bajo los controles táctiles quedaran en una sola capa sin cruzarse. En el centro de asistente de voz borró y volvió a trazar las conexiones decenas de veces hasta dar con una disposición que funcionara. Como la herramienta de trazado de KiCad, un programa de diseño de placas de uso extendido, exigía guiar pista por pista las conexiones de un conector de 100 pines, Claude escribió en una media hora su propio algoritmo de trazado, que ubicaba cada pista larga en alrededor de un segundo.

El modelo también siguió los efectos de cada decisión en el resto del diseño. Comprobó que la placa del altavoz no podía bajar en línea recta dentro de la carcasa, porque el interruptor de silencio chocaba con la pared, y agregó a las instrucciones de armado un paso para insertarla inclinada unos 25 grados. En el centro de asistente de voz calculó que un conducto de micrófono de 25 mm resonaría cerca de 3,4 kHz, dentro de la banda de la voz, y propuso una carcasa en forma de cuña que acortó los conductos a unos 10 mm y llevó la resonancia a unos 8,9 kHz.

Lista para fábrica

Claude ejecutó por su cuenta las verificaciones de fabricación y de disponibilidad de piezas, y separó los problemas reales de las alertas que podía ignorar. Según Anthropic, Diode fabricó las tres placas directamente desde los archivos del modelo, sin rondas de ajustes, y el equipo de Diode se mostró sorprendido de no tener que hacerlas.

Límites

Anthropic reconoce que los tres dispositivos son prototipos. No pasaron por validación eléctrica, ajuste de antenas, pruebas térmicas ni certificación, y no se diseñaron para producción en masa. La empresa tampoco sabe aún cómo se comportarán con el uso prolongado. Claude no estuvo conectado a equipos de prueba ni a las máquinas que fabrican y ensamblan placas, por lo que ingenieros de Diode construyeron y probaron los prototipos.

La publicación menciona que otros modelos avanzan en el mismo terreno, y cita el caso de OpenAI, que usó GPT-6 Astra para diseñar un dispositivo portátil. En ese caso, según informó OpenAI, el prototipo necesitó varias rondas de revisión antes de poder fabricarse. Como próximo paso, Anthropic planea estudiar si Claude puede diseñar placas más densas, rápidas y complejas, verificarlas en simulación y aprender de las mediciones de los dispositivos terminados.

Fuentes

Ilustración: Captura del sitio de Anthropic.