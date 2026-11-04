OpenAI usó GPT-6 Astra para diseñar un dispositivo de hardware

Según la empresa, el modelo diseñó carcasa, placa de circuito y firmware en menos de una semana, aunque el prototipo necesitó varias rondas de revisión para poder fabricarse.

OpenAI publicó el 3 de noviembre un informe de avance sobre el uso de ChatGPT y Codex en ingeniería de productos físicos: diseño mecánico, ingeniería eléctrica y simulación. El caso central es un dispositivo de hardware diseñado casi por completo con GPT-6 Astra, su modelo más avanzado, como un proyecto paralelo de dos integrantes de su equipo.

Un dispositivo para hablar con Codex

El aparato es una interfaz física con control por voz para interactuar con Codex, el agente de programación de OpenAI. Según la descripción de la empresa recogida por Interesting Engineering, el modelo definió los requisitos funcionales, diseñó la carcasa y los soportes internos, seleccionó los componentes electrónicos, trazó la placa de circuito impreso y generó la interfaz, el firmware y la integración con Codex. El diseño estuvo listo en menos de una semana y un fabricante por contrato produjo un pequeño lote de prototipos en menos de un mes.

OpenAI planteó el experimento como una prueba de si el modelo podía hacer ese trabajo sin ediciones humanas directas. La propia empresa reconoce sus límites: llevar el diseño a fabricación requirió varias rondas de revisión, porque el modelo no tuvo en cuenta de forma consistente las restricciones de manufactura, las tolerancias ni los detalles de ensamblaje. OpenAI indica que usará esas fallas para definir requisitos de sus próximos modelos.

No es el primer hardware de la compañía vinculado a Codex: en julio presentó un macropad para controlar agentes. La información disponible no indica que el nuevo dispositivo vaya a comercializarse.

Uso interno y una prueba de CAD

Los equipos de hardware e infraestructura de OpenAI, incluidos los que trabajan en robótica y en infraestructura de cómputo, usan Codex y ChatGPT para crear y revisar modelos CAD, preparar planos de fabricación, configurar simulaciones y revisar diseños. La empresa afirma que el consumo de tokens de esos equipos se multiplicó por 23 entre febrero y octubre. La cifra mide uso de los modelos, no tiempo ahorrado ni resultados de ingeniería.

OpenAI también informó resultados en BenchCAD 2.0, una prueba que mide si un modelo puede reconstruir piezas y ensamblajes en 3D e identificar las conexiones de una placa de circuito. Un modelo interno más reciente, sin nombre público, obtuvo un promedio de 0,875, frente a 0,594 de GPT-6 Astra en su nivel máximo de razonamiento. Los informes disponibles no precisan quién desarrolló la prueba ni si sus resultados fueron validados de forma independiente.

Mazda y Chip Ganassi Racing

La compañía amplió su colaboración con el equipo de automovilismo Chip Ganassi Racing. Sus ingenieros de I+D prueban flujos que convierten escaneos 3D de piezas existentes en modelos CAD editables y planos 2D de fabricación, algo útil cuando no se conservan los archivos de diseño originales. Según Unite.AI, los ingenieros del equipo revisan la precisión y la viabilidad de fabricación de cada resultado.

Con Mazda, OpenAI tiene una colaboración de investigación en aerodinámica y seguridad ante choques. En el trabajo aerodinámico, el modelo genera variantes de la forma frontal del vehículo, simula el flujo de aire y ajusta los diseños para reducir la resistencia; luego los ingenieros de Mazda los evalúan según criterios de estilo y costo de desarrollo. Akihiro Nakata, ingeniero principal de Mazda, sostuvo que simular muchas variantes ayuda a ver qué rasgos influyen en el rendimiento aerodinámico. OpenAI prevé informar avances en los próximos meses.

Sin disponibilidad general

Las capacidades se prueban por ahora con un grupo reducido de colaboradores y no tienen fecha de lanzamiento ni precio. OpenAI abrió una convocatoria para empresas de ingeniería mecánica, eléctrica, electromecánica, mecatrónica y manufactura, y para proveedores de software de diseño y simulación, que quieran ayudar a definir casos de uso, entrenamiento y herramientas.

Todas las cifras del anuncio provienen de OpenAI. Ninguna de las coberturas consultadas incluye una evaluación independiente de los resultados.

Fuentes

Ilustración generada por IA.