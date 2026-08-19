Claude dirige campañas de diseño proteico con herramientas abiertas y validación de laboratorio

Claude coordinó herramientas especializadas para generar 1.320 diseños evaluables, de los cuales 354 mostraron unión en ensayos encargados a dos laboratorios. Los resultados son prometedores, pero todavía no demuestran actividad terapéutica ni superioridad frente a expertos humanos.

Anthropic presentó el 18 de agosto de 2026 dos experimentos sobre el uso de Claude en ciencias de la vida. El principal evaluó si un agente de inteligencia artificial podía coordinar una campaña de diseño de proteínas, desde la investigación de cada objetivo hasta la selección de candidatos para pruebas de laboratorio.

La tarea concreta consistió en crear minibinders, proteínas pequeñas concebidas para adherirse a una molécula determinada. Estas estructuras pueden servir como herramientas de investigación y como punto de partida para el desarrollo de terapias, pero encontrar una proteína que se una a un objetivo es solo una fase inicial. No equivale a obtener un medicamento seguro y eficaz.

Claude coordinó herramientas especializadas

Según el informe técnico de Anthropic, Claude Opus 4.8 y una versión preliminar denominada Mythos recibieron un protocolo elaborado por especialistas, acceso a documentación científica, capacidad de cómputo y modelos abiertos de diseño y predicción de estructuras proteicas.

Claude no generó las proteínas únicamente mediante su modelo de lenguaje. Su función fue investigar los objetivos, escoger regiones de unión y coordinar herramientas especializadas para crear, filtrar y clasificar secuencias. Los humanos seleccionaron los objetivos, prepararon el protocolo, habilitaron los recursos y encargaron la síntesis de los diseños, pero no intervinieron en las decisiones individuales de cada campaña, de acuerdo con los autores.

El experimento produjo resultados interpretables para 1.320 diseños dirigidos a 15 objetivos. Las mediciones identificaron 354 proteínas con señales de unión, equivalentes al 26,8 por ciento del conjunto. Al menos un candidato funcionó en 14 de los 15 objetivos. Las tasas variaron según la configuración: 22,6 por ciento para Opus 4.8 en la campaña con múltiples objetivos, 26,7 por ciento para Mythos en la misma modalidad y 35,1 por ciento cuando Mythos trabajó con un objetivo por sesión.

Adaptyv Bio y Twist Bioscience sintetizaron y midieron los candidatos mediante procedimientos de laboratorio distintos. Las secuencias se entregaron sin información sobre el modelo, la campaña o su posición en la clasificación. Anthropic publicó además los diseños, las mediciones y los protocolos en un conjunto de datos accesible en Hugging Face.

Resultados con cautelas importantes

El estudio no incluyó una campaña equivalente realizada por expertos humanos con las mismas herramientas, presupuesto y objetivos. Las comparaciones con concursos anteriores son retrospectivas y no constituyen un ensayo controlado. El propio informe señala que Claude había tenido acceso a los resultados de cuatro de las seis competiciones utilizadas como referencia.

También hubo diferencias pronunciadas entre objetivos. Ninguno de los 90 diseños dirigidos a la proteína de unión a maltosa superó los criterios del experimento. En otros dos objetivos solo se encontraron tres y un candidatos, respectivamente. Los autores reconocen que las puntuaciones computacionales no permitieron anticipar bien estos fracasos.

La principal limitación es que las pruebas demostraron señales de unión, pero no determinaron la estructura experimental de los complejos ni evaluaron una función biológica o terapéutica. La investigación tampoco establece que los candidatos sean seguros, estables en un organismo o adecuados para convertirse en medicamentos.

Una prueba adicional en química analítica

Anthropic también evaluó Claude Opus 5 con archivos sin procesar de resonancia magnética nuclear y cromatografía líquida con espectrometría de masas. En un único caso de control de calidad, el sistema entregó los análisis en 23 y 19 minutos, respectivamente, según un segundo informe técnico.

Los resultados se aproximaron a los del laboratorio contratado. Claude estimó una pureza del 96,4 por ciento, frente al 96,33 por ciento consignado por el laboratorio, aunque el documento detalla diferencias en el tratamiento de varios picos menores. Al tratarse de una sola muestra, el ensayo ilustra una posible automatización del flujo de trabajo, pero no permite medir todavía su fiabilidad general.

En conjunto, los experimentos muestran a Claude como una capa de coordinación capaz de operar programas científicos, administrar recursos informáticos y revisar resultados. La conclusión más sólida no es que el modelo haya automatizado el descubrimiento de medicamentos, sino que puede reducir parte del trabajo necesario para organizar campañas computacionales y analizar datos, siempre que sus resultados sean sometidos a comprobación experimental.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio