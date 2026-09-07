Google presenta WeatherNext 3, un modelo de predicción meteorológica impulsado por observaciones satelitales

Desarrollado por Google DeepMind y Google Research, WeatherNext 3 es un sistema global de predicción por inteligencia artificial capaz de asimilar datos satelitales en vivo para generar nuevas previsiones meteorológicas cada hora.

Google DeepMind y Google Research anunciaron WeatherNext 3, una nueva generación de su sistema global de predicción meteorológica mediante inteligencia artificial. De acuerdo con el anuncio de Google, el modelo incorpora mosaicos de observaciones procedentes de satélites geoestacionarios y puede iniciar un nuevo pronóstico cada hora.

El sistema genera un conjunto de 64 predicciones para representar diferentes evoluciones posibles de la atmósfera. Su horizonte llega a 15 días en los ciclos principales, iniciados cuatro veces al día. Las ejecuciones intermedias, que permiten la actualización horaria, abarcan 48 horas, según la ficha técnica del modelo.

La resolución depende de la variable

WeatherNext 3 no entrega todos sus resultados con una resolución uniforme de cinco kilómetros. Esa escala corresponde a estimaciones de temperatura y punto de rocío ajustadas con mediciones de estaciones meteorológicas. Otras variables de superficie, entre ellas viento, presión, nubosidad, radiación solar y precipitación, se ofrecen en cuadrículas de aproximadamente diez kilómetros. Los datos de las capas atmosféricas utilizan una resolución cercana a los 25 kilómetros.

Esta arquitectura supone una mejora frente a WeatherNext 2, que trabajaba principalmente con cuadrículas de 25 kilómetros e intervalos de seis horas. La incorporación directa de observaciones satelitales busca reducir el retraso con el que los cambios rápidos de temperatura, lluvia o nubosidad llegan al modelo.

La documentación de pruebas comparativas publicada por Google señala una reducción de hasta el 50 por ciento en las puntuaciones Brier y CRPS frente a modelos numéricos de referencia al evaluar las precipitaciones con observaciones satelitales IMERG. Estas cifras corresponden a evaluaciones comunicadas por el propio proveedor.

Integración en productos y acceso para desarrolladores

Google comenzó a incorporar WeatherNext 3 en las experiencias meteorológicas de Search, la aplicación Gemini, Google Maps, Google Maps Platform y Google Earth Engine. El modelo también genera variables orientadas al sector energético, como velocidad del viento a la altura de las turbinas, cobertura de nubes y radiación solar.

Los desarrolladores y equipos de investigación pueden consultar los datos mediante Google Cloud Storage, BigQuery y Earth Engine. El procedimiento de acceso indica que los conjuntos operativos en tiempo real requieren una solicitud. Los datos históricos se distribuyen bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0, mientras que las predicciones en tiempo real están sujetas a condiciones experimentales específicas.

Google advierte que WeatherNext 3 continúa siendo un sistema automatizado y experimental. Sus resultados no reemplazan los pronósticos oficiales, las alertas meteorológicas ni las instrucciones emitidas por los servicios nacionales y las autoridades de emergencia.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google