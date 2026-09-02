Google Messages ahora permite editar notas de Keep sin salir del chat

La nueva actualización de Android integra Google Keep en Messages, permitiendo a los usuarios crear, compartir y modificar listas colaborativas directamente desde sus conversaciones habituales.

Google comenzó el 1 de septiembre de 2026 el despliegue de una integración entre Google Messages y Google Keep que permite crear y editar notas compartidas desde una conversación. La novedad forma parte del Android Drop de septiembre y busca facilitar la coordinación sin obligar a los participantes a alternar entre aplicaciones.

Para utilizarla, el usuario debe tocar el icono de suma de Google Messages y seleccionar Keep. La nota queda vinculada al chat, donde los participantes pueden verla, modificarla y añadir elementos. Google menciona como ejemplos una lista de compras y la planificación de unas vacaciones.

Listas colaborativas dentro del chat

La función añade una capa básica de organización a las conversaciones. En lugar de distribuir pendientes entre mensajes separados, los integrantes pueden mantener una nota común y actualizarla desde el mismo hilo.

El artículo original de WebProNews centra la novedad en las listas de verificación. El anuncio oficial de Google la describe de forma más amplia, ya que también contempla notas compartidas para recopilar ideas y organizar planes.

Google indicó que el despliegue comenzó el 1 de septiembre en Messages, pero no detalló en el anuncio un calendario completo por países, cuentas o modelos de teléfono. La disponibilidad puede variar mientras avanza la distribución.

Más personalización para Messages

El mismo paquete incorpora temas personalizados para las conversaciones. Los usuarios pueden elegir un fondo, emplear una fotografía propia y adaptar los colores de los mensajes. Según Google, esta opción ya se encuentra disponible en Messages.

Con estas incorporaciones, Messages amplía su función más allá del intercambio de textos y añade herramientas sencillas para coordinar actividades desde una conversación.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google