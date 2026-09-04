Peter Thiel y Javier Milei: los detalles confirmados y las dudas sobre Palantir en Argentina

La coincidencia entre la llegada del cofundador de Palantir, los nuevos incentivos del RIGI y la reestructuración de la inteligencia nacional despierta interrogantes.

La presencia del empresario tecnológico Peter Thiel en Argentina ha provocado protestas y preguntas sobre sus contactos con el Gobierno de Javier Milei. Un artículo de The Guardian relacionó este debate con recientes cambios económicos y de inteligencia, aunque también reconoció que no existe evidencia de que Thiel haya promovido directamente esas medidas.

Una reunión oficial con agenda no divulgada

La Presidencia argentina confirmó que Milei recibió a Thiel en la Casa Rosada el 23 de abril de 2026. En el encuentro también participaron el canciller Pablo Quirno, Matt Danzeisen, de Thiel Capital, y Matias Van Thienen, socio de Founders Fund.

La comunicación oficial identificó a los asistentes, pero no detalló la agenda ni informó sobre acuerdos. Esa falta de información motivó pedidos parlamentarios acerca de eventuales contactos del Estado con Palantir, la compañía de análisis de datos cofundada por Thiel.

Uno de los proyectos presentados en la Cámara de Diputados solicita conocer el contenido de las reuniones, la existencia de demostraciones de productos, licencias temporales, acuerdos de confidencialidad o negociaciones con Palantir. Otro pedido de informes pregunta por las actividades de Thiel en sectores relacionados con tecnología, defensa, inteligencia, energía y tratamiento de datos.

Incentivos tecnológicos y circulación de datos

El Gobierno argentino modificó en febrero el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El Decreto 105/2026 incorporó expresamente actividades como software, robótica, inteligencia artificial y tecnologías de defensa dentro del sector tecnológico elegible, además de extender por un año el plazo de adhesión.

La información oficial del RIGI señala que los proyectos aprobados pueden acceder a incentivos y estabilidad normativa durante 30 años. El régimen se aplica de manera general a las inversiones que cumplan sus requisitos y la normativa consultada no menciona a Thiel ni a Palantir.

Otro elemento del debate es la reorganización del sistema de inteligencia. El Decreto 941/2025, publicado el 2 de enero de 2026, creó estructuras para compartir información entre organismos públicos y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Entre los integrantes previstos figuran el Registro Nacional de las Personas, Migraciones y otras dependencias estatales.

La norma también contempla controles de trazabilidad y restricciones para el uso de información. Su alcance explica parte de las preocupaciones sobre privacidad expresadas en el Congreso sobre el acceso de empresas del sector privado a bases de datos argentinas.

Hechos confirmados y preguntas abiertas

El escrutinio público se trasladó a las calles el 29 de agosto, cuando manifestantes se congregaron frente a la residencia de Thiel en Buenos Aires, según un registro de Reuters. Los participantes cuestionaron su relación con Milei y los posibles efectos de las políticas de inversión, datos y tecnología.

Está confirmado que Thiel mantuvo una reunión con el presidente, que diputados presentaron solicitudes de información y que Argentina amplió sus incentivos para proyectos tecnológicos. Continúan sin confirmación pública la existencia de contratos con Palantir, pruebas piloto, acceso empresarial a datos estatales o una intervención directa de Thiel en las reformas.

Fuentes

Ilustración creada por IA.