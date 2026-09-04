Hugging Face proyecta 100 millones de desarrolladores tras el acuerdo con Nvidia

Clément Delangue quiere elevar de 18 millones a 100 millones la comunidad de personas que desarrollan inteligencia artificial en Hugging Face. La meta fue presentada después de que Nvidia acordara adquirir la plataforma por aproximadamente 12.900 millones de dólares.

Nvidia suscribió el 2 de septiembre de 2026 un acuerdo definitivo para adquirir Hugging Face, la plataforma utilizada para desarrollar, compartir y desplegar modelos, conjuntos de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Según el documento presentado ante la SEC, la operación contempla aproximadamente 11.900 millones de dólares para los accionistas de Hugging Face y un programa de retención en acciones de hasta 1.000 millones para empleados que se incorporen a Nvidia.

Tras el anuncio, el CEO de Hugging Face, Clément Delangue, afirmó que la compañía quiere pasar de 18 millones a 100 millones de personas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial durante los próximos años. De acuerdo con el artículo de The Register, Delangue considera que los recursos de Nvidia podrían acelerar ese crecimiento y facilitar una planificación de largo plazo.

Compromiso con una plataforma abierta

Nvidia declaró en su anuncio de la adquisición que Hugging Face continuará funcionando como una plataforma abierta para el conjunto del ecosistema. Los desarrolladores podrán escoger modelos, marcos de trabajo, proveedores de nube, servicios de inferencia y plataformas informáticas sin que sea obligatorio utilizar recursos de Nvidia.

La presentación regulatoria agrega que Hugging Face deberá continuar permitiendo la carga y descarga de modelos y conjuntos de datos elegidos por sus usuarios, además de admitir procesadores de otros fabricantes. Estos compromisos buscan responder a las dudas que puede generar el control de un repositorio central para la inteligencia artificial abierta por parte del principal proveedor de aceleradores para esta industria.

Una comunidad de alcance global

Según las cifras divulgadas por Nvidia, Hugging Face alberga más de tres millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y un millón de aplicaciones. La empresa también asegura que más de 200.000 organizaciones utilizan la plataforma para encontrar, evaluar, adaptar y desplegar tecnologías de inteligencia artificial.

La meta de 100 millones constituye por ahora un objetivo de la dirección de Hugging Face y no una previsión garantizada. La transacción permanece sujeta a las condiciones habituales y a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Nvidia espera completarla durante el primer semestre de 2027.

El documento entregado a la SEC también advierte que eventuales restricciones gubernamentales sobre el desarrollo, la distribución o el uso de modelos abiertos podrían limitar los recursos disponibles en Hugging Face y elevar sus costos de cumplimiento. Por ello, tanto la expansión de la comunidad como la continuidad del modelo abierto dependerán del cierre de la operación y del entorno regulatorio.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Nvidia