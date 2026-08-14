Zuckerberg propone «repartir la superinteligencia» y reabre el debate sobre el poder en la IA

Lo que Meta perfila como un esfuerzo democratizador, es interpretado por voces críticas como una agresiva táctica comercial para socavar a sus rivales e imponer su propia infraestructura.

Mark Zuckerberg publicó el 10 de agosto de 2026 un ensayo de más de 6.000 palabras en el que presenta su visión para el desarrollo de la inteligencia artificial. El texto, titulado The Future Is for Everyone, sostiene que la principal disyuntiva no es si existirá una superinteligencia, sino quién podrá utilizarla y dirigirla.

El director ejecutivo de Meta considera que concentrar los sistemas más potentes en unas pocas empresas, instituciones o gobiernos crearía un desequilibrio peligroso. Su alternativa consiste en distribuir esas capacidades entre individuos y pequeñas organizaciones, con agentes personalizados que respondan a los objetivos de cada usuario.

Qué promete Meta

Zuckerberg describe agentes capaces de trabajar de forma continua, conocer el contexto del usuario y ayudar en tareas relacionadas con la educación, la salud, el empleo, las finanzas o la creación de empresas. También promete un modo privado en el que ni Meta ni el proveedor del servicio puedan acceder a la información personal.

El plan contempla versiones gratuitas para miles de millones de personas y acceso de pago para quienes necesiten más capacidad de cómputo. Zuckerberg propone asignar esa capacidad mediante un mecanismo dinámico de precios, aunque no entrega fechas, condiciones comerciales ni especificaciones sobre su funcionamiento.

La defensa de los modelos abiertos estuvo acompañada por la presentación de Muse Glimmer, un modelo de 30.000 millones de parámetros orientado a tareas autónomas y al uso local. La ficha oficial del modelo indica que admite texto e imágenes, utiliza licencia Apache 2.0 y puede ejecutarse en configuraciones con 24 o 32 GB de memoria mediante versiones cuantizadas.

Una teoría de seguridad basada en la distribución

La tesis de Zuckerberg es que los sistemas y usuarios con intereses diferentes pueden controlarse mutuamente, de forma similar a los contrapesos políticos y económicos. En ciberseguridad, argumenta que una distribución amplia permitiría encontrar y corregir vulnerabilidades con mayor rapidez. Para los riesgos biológicos y químicos reconoce la necesidad de coordinación entre laboratorios, autoridades y organismos reguladores.

El ejecutivo también afirma que Meta está implantando una estructura en la que su consejo de administración aprobará los criterios de seguridad para liberar modelos y comprobará su cumplimiento. Además, propone entregar a los gobiernos versiones intermedias de los modelos avanzados para que puedan preparar la protección de infraestructuras críticas antes de cada lanzamiento.

Estas medidas todavía son compromisos de la empresa, no garantías verificadas. La propia ficha de Muse Glimmer recomienda integrar protecciones adicionales y advierte que el modelo no debería utilizarse como un sistema aislado. Sus evaluaciones también reconocen riesgos relacionados con acciones autónomas, privacidad e inyecciones indirectas de instrucciones.

Una visión alineada con los intereses de Meta

La propuesta filosófica coincide con necesidades empresariales concretas. Meta busca ampliar su ecosistema de inteligencia artificial, justificar nuevas inversiones en centros de datos y evitar regulaciones que retrasen sus modelos frente a competidores estadounidenses y chinos. El propio ensayo pide acelerar la construcción de infraestructura y reducir obstáculos para el entrenamiento y la distribución de modelos abiertos.

Esta coincidencia no invalida automáticamente los argumentos sobre concentración de poder, pero obliga a leer el documento como una intervención estratégica. Un análisis de The Atlantic lo describe como un documento de presión política favorable a la posición competitiva de Meta. Por su parte, Axios destaca que Zuckerberg considera la centralización un riesgo superior a las amenazas específicas señaladas por otros laboratorios.

El ensayo reúne en una sola narrativa la superinteligencia personal, los modelos abiertos, la infraestructura y la política industrial estadounidense. Sin embargo, ofrece más principios y predicciones que una hoja de ruta técnica. La viabilidad de su propuesta dependerá de resultados independientes, mecanismos de privacidad comprobables, reglas de supervisión transparentes y evidencia de que distribuir modelos potentes reduce los riesgos en lugar de multiplicarlos.

Las voces más críticas y escépticas de la industria no han tardado en tildar el manifiesto de Zuckerberg de mero «lavado de cara» corporativo. Para este sector, resulta una ironía mayúscula que el arquitecto de uno de los ecosistemas cerrados más grandes de la historia -cuyo historial está marcado por la opacidad algorítmica y la priorización del engagement por encima de la privacidad – se erija repentinamente como el paladín de la descentralización tecnológica. Desde esta perspectiva, el ensayo no tiene nada de altruismo: inundar el mercado con modelos «abiertos» como Muse Glimmer se interpreta como una táctica agresiva. El objetivo real no sería democratizar la superinteligencia, sino comoditizarla para dinamitar los modelos de negocio cerrados de rivales como OpenAI, asegurándose de paso que el futuro de la IA dependa, inevitablemente, de la infraestructura y las reglas impuestas por Meta.

Fuentes

Ilustración creada por IA.