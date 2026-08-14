OpenAI lleva los modelos de ciberseguridad Daybreak a Amazon Bedrock

OpenAI habilitó sus capacidades de inteligencia artificial para ciberseguridad Daybreak mediante Amazon Bedrock. El acceso a Daybreak Red y Daybreak Blue exige que los clientes completen un proceso previo de evaluación y aprobación.

OpenAI anunció la disponibilidad de sus modelos Daybreak en Amazon Web Services mediante Amazon Bedrock. La integración permite que organizaciones autorizadas utilicen estas capacidades de inteligencia artificial dentro de los entornos de nube donde desarrollan y protegen sus aplicaciones.

De acuerdo con el anuncio de OpenAI, la oferta incluye dos niveles de acceso: Daybreak Blue y Daybreak Red. Ambos están orientados a trabajos de ciberseguridad autorizados, aunque responden a necesidades técnicas diferentes.

Dos niveles para tareas defensivas

Daybreak Blue proporciona acceso a modelos de propósito general, incluido GPT 5.6 Sol, con protecciones adaptadas al trabajo defensivo. OpenAI señala que puede utilizarse en actividades como revisión segura de código, análisis de programas maliciosos, gestión de vulnerabilidades, investigación de incidentes y validación de parches.

Daybreak Red está destinado a trabajos especializados, entre ellos la investigación de vulnerabilidades, la validación de exploits y las pruebas de seguridad. Este nivel incluye modelos entrenados específicamente para ciberseguridad, como GPT 5.6 Cyber. Las afirmaciones sobre su rendimiento proceden de evaluaciones publicadas por la propia compañía.

Acceso sujeto a aprobación

La disponibilidad a través de AWS no implica acceso abierto. Las empresas y los profesionales interesados deben solicitar su incorporación a Daybreak Access y proporcionar información sobre su identidad, organización y casos de uso. El proceso de solicitud limita el programa a trabajos legítimos, defensivos y expresamente autorizados.

OpenAI también exige controles empresariales de seguridad, gestión de credenciales, supervisión del uso y procedimientos de respuesta ante incidentes. La compañía prohíbe emplear el programa para acceso no autorizado, robo de credenciales, extracción de datos, despliegue de programas maliciosos o actividades destructivas.

Una vez aprobados, los clientes elegibles pueden acceder a Daybreak desde la consola de Amazon Bedrock o mediante la Responses API con el endpoint bedrock-mantle. La integración busca facilitar la incorporación de estos modelos a los sistemas de gobierno, control de acceso y operación que las organizaciones ya mantienen en AWS.

Fuentes

Ilustración creada por IA.