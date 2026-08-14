IBM y OpenAI amplían su alianza en operaciones, software y ciberseguridad

IBM incorporará GPT-5.6, Codex y ChatGPT Work a IBM Consulting Advantage y creará una unidad con miles de consultores certificados. El anuncio no incluye cifras de inversión ni plazos de implantación.

IBM y OpenAI anunciaron una alianza estratégica para llevar modelos y productos de inteligencia artificial a procesos empresariales y entornos regulados. Según el comunicado publicado por IBM el 13 de agosto de 2026, la compañía integrará GPT-5.6, Codex y ChatGPT Work en IBM Consulting Advantage, su plataforma para prestar servicios de consultoría.

El acuerdo incluye la creación de una práctica dedicada a OpenAI dentro de IBM Consulting. La empresa prevé que miles de consultores e ingenieros obtengan certificaciones avanzadas y que unidades especializadas trabajen directamente con clientes en la implantación de soluciones. La capacitación se realizará mediante la OpenAI Partner Network, presentada por OpenAI en junio de 2026.

Tres áreas de colaboración

La primera línea de trabajo se centrará en procesos de finanzas, compras, atención al cliente y recursos humanos. IBM plantea utilizar modelos y agentes para analizar procedimientos, identificar ineficiencias y rediseñar flujos de trabajo. Estas capacidades se ofrecerán inicialmente a sectores como servicios financieros, administración pública, telecomunicaciones y comercio minorista.

La segunda área contempla la modernización de aplicaciones y el desarrollo de software. Las compañías combinarán Codex y ChatGPT Work con la experiencia técnica y sectorial de IBM. OpenAI describe ChatGPT Work como un agente capaz de operar con aplicaciones y archivos, mientras que Codex se orienta a tareas de programación y automatización.

La tercera línea corresponde a la ciberseguridad y la gestión de riesgos asociados con la IA. La colaboración amplía la participación de IBM en el programa Daybreak, anunciada en junio de 2026. El nuevo acuerdo prevé combinar capacidades de los modelos de OpenAI con IBM Autonomous Security, un servicio basado en varios agentes para apoyar tareas de análisis, respuesta y coordinación.

Una alianza comercial sin cifras económicas

IBM también pasará a formar parte del nivel Elite de socios de OpenAI. Además de la integración tecnológica, las empresas prepararán iniciativas comerciales conjuntas y soluciones específicas para distintos sectores.

El anuncio no especifica inversión, duración, número de clientes ni objetivos económicos. Tampoco presenta resultados de proyectos realizados bajo la nueva alianza. El propio comunicado de IBM advierte que las declaraciones sobre planes futuros representan metas sujetas a cambios. Por ahora, el acuerdo define una oferta conjunta y una estructura de capacitación, pero su impacto deberá medirse a partir de implantaciones concretas.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de IBM