OpenAI lanzará ChatGPT Ads en 31 países europeos el 24 de agosto

OpenAI habilitará su plataforma publicitaria en 31 países europeos a partir del 24 de agosto de 2026. El acceso inicial se gestionará mediante su equipo comercial, agencias asociadas y socios tecnológicos.

OpenAI anunció que ChatGPT Ads estará disponible para anunciantes de 31 países europeos desde el 24 de agosto de 2026. La fecha y las primeras condiciones de acceso aparecen en una comunicación oficial publicada por la empresa el 18 de agosto.

Entre los mercados mencionados se encuentran Alemania, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Austria. OpenAI no incluyó en su anuncio la lista completa de los 31 países. Durante la etapa inicial, las campañas se contratarán mediante el equipo de Soluciones Publicitarias de la compañía, agencias asociadas y socios tecnológicos. El acceso de autoservicio mediante Ads Manager llegará más adelante en el trimestre, sin una fecha exacta anunciada.

De la prueba estadounidense a la expansión internacional

La empresa comenzó a probar anuncios en Estados Unidos en febrero de 2026 y posteriormente extendió el programa a otros ocho mercados. La nueva fase europea amplía la cobertura comercial de una plataforma que admite compras por costo por mil impresiones, costo por clic y campañas optimizadas para conversiones.

OpenAI también incorporó segmentación geográfica, públicos personalizados y herramientas de medición como OpenAI Pixel, una API de conversiones e integraciones con proveedores externos. Estas funciones buscan ofrecer a los anunciantes datos que vayan más allá de las visualizaciones y los clics.

Qué implica para los usuarios

De acuerdo con las preguntas frecuentes de OpenAI, los anuncios pueden aparecer en los planes Gratis y Go. Las cuentas Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu no los mostrarán, y tampoco se incluirán en cuentas identificadas como pertenecientes a menores de 18 años.

Los espacios patrocinados pueden mostrarse debajo de las respuestas y deben aparecer identificados y separados del contenido generado por ChatGPT. OpenAI sostiene que los anunciantes no pueden modificar ni influir en las respuestas del sistema y que no reciben acceso a las conversaciones, el historial, las memorias ni los datos personales de los usuarios.

La compañía permite desactivar la personalización, aunque esto no elimina necesariamente los anuncios basados en el contexto de la conversación actual. En el Espacio Económico Europeo y Suiza, la publicidad personalizada no estará disponible durante la etapa inicial. OpenAI también excluye la colocación de anuncios junto a conversaciones sobre asuntos sensibles o regulados, como salud personal, salud mental y política.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio