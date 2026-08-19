OpenAI destinará US$5 millones a supervisar el uso gubernamental de IA

OpenAI anunció una iniciativa y un paquete valorado en US$5 millones para apoyar a organismos de supervisión de gobiernos democráticos. El plan incluye formación, soporte técnico, créditos y pilotos para revisar decisiones gubernamentales asistidas por inteligencia artificial.

OpenAI anunció el 18 de agosto de 2026 una iniciativa para ayudar a organismos de supervisión de gobiernos democráticos a evaluar el uso de inteligencia artificial en tareas de seguridad nacional. Según el anuncio de la empresa, durante el próximo año ofrecerá un paquete valorado en US$5 millones que combinará formación, soporte técnico y créditos para utilizar sus servicios.

El plan contempla colaborar con autoridades competentes para identificar aplicaciones prácticas y desarrollar herramientas que permitan examinar los registros de decisiones gubernamentales asistidas por IA. La revisión podría abarcar las entradas, las respuestas y las herramientas utilizadas por los sistemas para determinar cómo influyeron en un resultado.

OpenAI sostiene que los instrumentos serán interoperables o independientes del modelo cuando resulte viable. Las instituciones participantes, y no la empresa, conservarían el control de las evidencias, los resultados y las conclusiones, cuyo acceso quedaría restringido a funcionarios autorizados.

Tres principios para la supervisión

La propuesta se apoya en tres criterios. La IA debe reforzar, pero no sustituir, el juicio humano e institucional. Su intervención en las decisiones debe ser trazable para los organismos autorizados. Además, las propias instituciones de supervisión deberían poder utilizar herramientas de IA para revisar sistemas que operan a una escala difícil de abordar mediante procesos manuales.

Este planteamiento amplía los principios sobre seguridad nacional presentados por la compañía en julio de 2026. En ellos, OpenAI sostiene que las decisiones más importantes sobre el empleo gubernamental de IA deben resolverse mediante instituciones democráticas y no exclusivamente por las empresas proveedoras.

Un programa todavía sin participantes identificados

El anuncio no identifica los organismos destinatarios, los países participantes, los criterios de admisión ni la fórmula para distribuir el paquete anunciado. Tampoco presenta pilotos ya desplegados o resultados cuantificables. Su alcance práctico dependerá, por tanto, de futuros acuerdos con instituciones públicas y de la capacidad de estas para conservar su autoridad legal y el control de la información sensible.

La supervisión ya cuenta con marcos públicos

La iniciativa se incorpora a un ámbito en el que ya existen referencias gubernamentales. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos organiza la fiscalización de sistemas de IA en torno a cuatro áreas: gobernanza, datos, rendimiento y seguimiento. El organismo también advierte que las entradas y operaciones de estos sistemas no siempre son visibles, lo que plantea dificultades particulares para auditores y evaluadores.

Por su parte, el marco de gestión de riesgos de IA del NIST ofrece orientación voluntaria para incorporar criterios de confiabilidad al diseño, desarrollo, uso y evaluación de sistemas. El marco se encuentra en proceso de revisión durante 2026.

La capacitación y las herramientas aportadas por un proveedor pueden ampliar la capacidad técnica de los organismos públicos, pero no sustituyen la fiscalización legal ni la evaluación independiente. La propia OpenAI reconoce que no le corresponde supervisar al gobierno y que esa responsabilidad debe permanecer en manos de funcionarios electos e instituciones públicas.

Fuentes

Ilustración creada por IA.