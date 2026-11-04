OpenAI suma GIF animados a ChatGPT y sube a 4.000 millones de imágenes semanales

La función permite crear GIF desde una instrucción o una foto, ajustar la velocidad y editar fotogramas, y llega a todos los usuarios de ChatGPT y Codex en web, escritorio y móvil.

OpenAI agregó a ChatGPT la generación de GIF animados, una función que llega junto con Images 2.6, la nueva versión de su modelo de imágenes. Según informó The Verge el 4 de noviembre, en una nota de Emma Roth, los usuarios pueden crear un GIF a partir de una instrucción escrita o de una foto que suban al chat, y luego ajustar la velocidad de la animación, editar fotogramas individuales y compartir el resultado.

Hasta ahora, ChatGPT no podía generar un GIF de forma nativa en un solo paso. En el ejemplo que difundió la empresa, el asistente responde a la petición de hacer un GIF de un gato bailando y ofrece controles para cambiar la velocidad de reproducción y revisar la animación cuadro por cuadro.

Qué incluye Images 2.6

Además de los GIF, OpenAI sostiene que Images 2.6 acelera la generación de imágenes dentro de ChatGPT. La actualización se distribuye a todos los usuarios de ChatGPT y Codex en la web, en las aplicaciones de escritorio y en los dispositivos móviles. Las fuentes consultadas no precisan si la función de GIF tiene límites de uso por plan, ni la duración o resolución máxima de las animaciones.

Para desarrolladores, la empresa lanza en su API dos modelos: GPT-Image-2.6 Flare, orientado a la velocidad, y GPT-Image-2.6 Sunburst, orientado a la calidad. Según The Next Web, la división entre una variante rápida y otra de mayor calidad repite el esquema que OpenAI adoptó con ChatGPT Images 2.5, presentado en septiembre.

Al cierre de esta nota no se encontró un anuncio propio de OpenAI sobre Images 2.6 en su sitio web. Los detalles provienen de lo que la empresa compartió con los medios citados.

Un tercio más de imágenes por semana

OpenAI indica que los usuarios generan ahora más de 4.000 millones de imágenes por semana entre ChatGPT y su API, frente a los 3.000 millones semanales que había informado en septiembre. Son cifras de la propia empresa, sin validación independiente, y corresponden a todo el uso de imágenes, no solo a los GIF.

El crecimiento tiene relevancia comercial. En octubre, OpenAI comenzó a probar anuncios mientras ChatGPT genera imágenes, de modo que el volumen de uso de esta función pesa también en su negocio publicitario.

Animación sin video

The Next Web recuerda que la función llega meses después de que OpenAI cerrara en marzo Sora, su aplicación de video generado por IA. El GIF permite a la empresa ofrecer movimiento dentro de ChatGPT en un formato liviano, pensado para compartir, sin volver a una aplicación de video independiente.

La competencia en generación visual se ha intensificado en los últimos meses, con lanzamientos como MAI-Image-2.6 de Microsoft y Grok Imagine Image 2.0 de xAI.

Fuentes

Ilustración generada por IA.