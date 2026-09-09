OpenAI estrena ChatGPT Images 2.5 con edición más precisa y generación desde bocetos

La nueva versión incorpora Sketch, plantillas, comentarios sobre imágenes y mayor consistencia entre ediciones. OpenAI también lanzó dos modelos para la API, Flare y Sunburst.

OpenAI presentó el 8 de septiembre de 2026 ChatGPT Images 2.5, una actualización de su sistema para crear y modificar imágenes mediante instrucciones. Según el anuncio oficial, el despliegue comprende a los usuarios de ChatGPT, ChatGPT Work y Codex en aplicaciones de escritorio, móviles y web.

La empresa atribuye al nuevo modelo una reducción de hasta el 50 por ciento en la latencia frente a Images 2.0. También sostiene que conserva mejor los sujetos de las fotografías de referencia, modifica elementos concretos sin alterar innecesariamente el resto de la composición y mantiene mayor consistencia durante sucesivas rondas de edición.

Nuevas herramientas dentro de ChatGPT

Una de las novedades es Sketch, una función que permite dibujar un boceto directamente en ChatGPT para utilizarlo como guía de la imagen final. Se activa mediante la instrucción @Sketch y puede combinarse con indicaciones sobre estilo, composición y otros detalles.

ChatGPT Images 2.5 también incorpora plantillas para formatos como carteles, productos promocionales y fotografías comerciales. Los usuarios pueden añadir comentarios en zonas específicas de una imagen para solicitar cambios localizados y compartir una creación junto con el prompt utilizado.

Dos modelos para desarrolladores

OpenAI habilitó en su API GPT-Image-2.5 Flare y GPT-Image-2.5 Sunburst. Flare está orientado a aplicaciones que priorizan velocidad y volumen, mientras que Sunburst busca ofrecer mayor precisión en trabajos visuales detallados, a costa de tiempos de generación más prolongados.

La tabla oficial de precios asigna a ambos modelos las mismas tarifas estándar por millón de tokens: 8 dólares para entrada de imagen, 2 dólares para entrada almacenada en caché, 30 dólares para salida de imagen y 5 dólares para entrada de texto.

Riesgos, controles y procedencia

La ficha de seguridad reconoce que el mayor realismo puede facilitar imágenes falsas más convincentes de personas, lugares o acontecimientos. OpenAI afirma que revisa las instrucciones, las imágenes de entrada y los resultados mediante varias capas de clasificación y bloqueo.

La compañía mantiene metadatos C2PA e incorpora marcas de agua invisibles mediante SynthID para facilitar la identificación del contenido generado. En sus pruebas automatizadas con solicitudes adversarias, OpenAI registró resultados inseguros mostrados al usuario en el 1,09 por ciento de los casos con Sunburst y en el 1,41 por ciento con Flare. La propia ficha advierte que las etiquetas automáticas pueden contener errores y que los resultados corresponden a un conjunto de pruebas fijo, por lo que no representan la frecuencia de esos casos en el uso cotidiano.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI