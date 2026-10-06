ChatGPT probará anuncios mientras genera imágenes

OpenAI ensayará el formato en Estados Unidos durante octubre. Según la compañía, la publicidad estará identificada y separada del contenido generado.

OpenAI anunció el 5 de octubre de 2026 un formato publicitario visual que probará durante la generación de imágenes en ChatGPT. Según el comunicado oficial, el ensayo comenzará más adelante este mes en Estados Unidos con un grupo inicial de anunciantes.

La empresa afirma que los anuncios estarán identificados, permanecerán separados de la imagen solicitada y no influirán en las respuestas del asistente. El anuncio no establece una fecha de expansión internacional para este formato.

Más conexiones para medir resultados

La ampliación de las herramientas de medición incluye integraciones con Hightouch, Tealium y LiveRamp para recibir datos de conversión desde los sistemas de los anunciantes. También incorpora compatibilidad con proveedores de atribución como AppsFlyer, Adjust, Branch y Kochava.

OpenAI describe herramientas basadas en píxeles y API de conversiones para registrar acciones como compras, instalaciones o formularios completados. Los informes permiten configurar ventanas de atribución tras un clic e incluir una ventana de un día para conversiones posteriores a una impresión sin clic. Esos ajustes afectan a los informes, no al funcionamiento de la optimización de campañas.

Conviene distinguir atribución e incrementalidad: asociar una compra a una exposición publicitaria no demuestra por sí solo que esa exposición causara la compra. OpenAI señala que su trabajo con Haus, Measured y WorkMagic para explorar experimentos geográficos todavía está en una etapa inicial.

La compañía también prepara pilotos con DoubleVerify e Integral Ad Science para evaluar la idoneidad de las ubicaciones publicitarias en entornos controlados, sin acceso a conversaciones privadas.

Dónde pueden aparecer los anuncios

Las políticas publicitarias de OpenAI establecen restricciones para conversaciones sobre salud personal, dependencia emocional, autolesiones, fraude, contenido político y otros contextos sensibles o inadecuados para publicidad.

Es importante separar las reglas sobre el contenido del anuncio de las reglas sobre su ubicación. Que una categoría comercial pueda ser autorizada no significa que sus anuncios puedan mostrarse junto a cualquier conversación.

La política contempla una oferta inicial centrada en categorías de consumo, como artículos para el hogar, servicios locales, viajes, productos digitales y educación. Determinados servicios regulados pueden requerir aprobación individual y condiciones adicionales.

También exige que las piezas publicitarias se distingan de la experiencia de ChatGPT y permite rechazar anuncios que imiten su interfaz o su voz de manera confusa. Estas disposiciones describen los estándares de la plataforma; no equivalen a una verificación independiente de su cumplimiento en todos los casos.

Privacidad y personalización son cuestiones distintas

El centro de ayuda de OpenAI afirma que los anunciantes no reciben las conversaciones, el historial, los recuerdos ni los detalles personales de los usuarios, y que la compañía no vende sus datos.

Esto no significa que la selección publicitaria carezca de contexto. La documentación explica que ChatGPT puede utilizar información dentro del servicio para determinar la relevancia de los anuncios, sin compartirla con el anunciante. Por ello, conviene distinguir entre el uso interno de información para seleccionar publicidad y el acceso de terceros a las conversaciones.

Fuentes

Ilustación: Captura del sitio de OpenAI