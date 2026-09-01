El negocio publicitario de OpenAI alcanza una tasa anualizada de US$ 1.000 millones y llega a nuevos mercados

ChatGPT Ads logra un hito comercial en tiempo récord, lo que motivó la expansión de su herramienta de compra directa a Europa, Latinoamérica y Medio Oriente.

OpenAI afirmó en un anuncio publicado el 31 de agosto de 2026 que ChatGPT Ads alcanzó una tasa anualizada de ingresos de US$ 1.000 millones menos de 200 días después de su lanzamiento. Según la empresa, la plataforma ya es utilizada por decenas de miles de anunciantes.

La tasa anualizada proyecta durante doce meses el ritmo actual del negocio. Por tanto, no significa que OpenAI ya haya contabilizado US$ 1.000 millones en ingresos publicitarios durante un ejercicio completo. El comunicado tampoco presenta estados financieros auditados que permitan comprobar de manera independiente esa cifra.

Ads Manager amplía su cobertura

La empresa también anunció la extensión de la compra directa de anuncios mediante Ads Manager a varios mercados de Europa, India, Oriente Medio y África del Norte. El listado oficial de disponibilidad confirma el acceso de autoservicio en más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, India, Japón, Reino Unido, España, Francia, Alemania y varios países del norte de África y Oriente Medio.

El modelo de autoservicio permite que los anunciantes creen sus cuentas y gestionen campañas directamente, sin depender del equipo comercial de OpenAI o de una agencia asociada. La compañía había comenzado con un sistema administrado por sus equipos de ventas y posteriormente incorporó agencias, socios tecnológicos y herramientas de compra directa.

Publicidad basada en el contexto de la conversación

OpenAI explica que su sistema utiliza el contexto de la conversación actual para seleccionar publicidad relacionada con lo que el usuario está consultando. Dependiendo del país y de la configuración elegida, también puede considerar información procedente de una experiencia más amplia dentro de ChatGPT.

La compañía sostiene que los anuncios están identificados y separados de las respuestas, que la publicidad no determina el contenido generado por ChatGPT y que los anunciantes no reciben acceso a conversaciones privadas. Estos compromisos aparecen en los principios publicitarios publicados por OpenAI, aunque su aplicación y eficacia deberán evaluarse a medida que aumente el alcance de la plataforma.

Una nueva fuente de ingresos

OpenAI presenta la publicidad como uno de los componentes de un modelo de negocio que también incluye suscripciones de usuarios, productos empresariales y consumo de sus interfaces de programación. La empresa relaciona los anuncios con el mantenimiento de una modalidad gratuita de ChatGPT y afirma que el servicio supera los 1.000 millones de usuarios activos semanales.

El comunicado no ofrece un desglose geográfico de los ingresos, información sobre los márgenes del negocio ni una metodología adicional para calcular la tasa anualizada. La cifra debe interpretarse, por ahora, como un indicador proporcionado por la propia compañía sobre el crecimiento de su plataforma publicitaria.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI