OpenAI inicia operaciones comerciales en Brasil con un equipo en São Paulo

La compañía estableció una operación comercial en São Paulo para atender a empresas, desarrolladores, centros de investigación e instituciones públicas. OpenAI asegura que Brasil ya se encuentra entre sus tres mayores mercados por usuarios semanales de ChatGPT.

OpenAI anunció el 27 de agosto de 2026 el inicio de sus operaciones comerciales en Brasil. De acuerdo con el comunicado de la compañía, el equipo local tendrá su base en São Paulo y trabajará con empresas, desarrolladores, investigadores e instituciones públicas.

Contratación y atención local

La operación busca ofrecer apoyo directo a organizaciones brasileñas para identificar aplicaciones de inteligencia artificial, formar equipos, establecer mecanismos de gobernanza y ampliar proyectos que hayan demostrado resultados. OpenAI no informó el tamaño inicial de la oficina, la cantidad total de empleados ni el monto de la inversión asociada.

La instalación del equipo también se refleja en la página de empleos de OpenAI, que al 31 de agosto de 2026 incluía vacantes comerciales y técnicas con sede en São Paulo.

Brasil gana peso entre los usuarios de ChatGPT

Según datos internos divulgados por OpenAI, Brasil se encuentra entre los tres mayores mercados de ChatGPT por usuarios activos semanales. La empresa afirma que la cantidad de usuarios brasileños casi se duplicó durante el último año y que desde el país se envían aproximadamente 215 millones de mensajes diarios.

La compañía también sostiene que Brasil ocupa el segundo lugar mundial por cantidad de desarrolladores que utilizan su interfaz de programación de aplicaciones. En el segmento corporativo, indica que las licencias de ChatGPT Enterprise aumentaron cinco veces en un año. El comunicado no acompaña estas métricas con una auditoría externa, por lo que deben entenderse como cifras proporcionadas por OpenAI.

Acuerdos con instituciones brasileñas

La expansión incluye iniciativas en educación, investigación y capacitación. OpenAI informó que proporcionará cuentas de ChatGPT Edu y acceso a capacidades avanzadas al Instituto Tecnológico de Aeronáutica. También anunció proyectos con el Instituto de Matemática Pura e Aplicada y el Hospital das Clínicas de la Universidad de São Paulo.

El IMPA confirmó su colaboración con OpenAI en un proyecto destinado a estudiar las condiciones necesarias para incorporar inteligencia artificial en instituciones de investigación. La iniciativa seleccionará hasta seis estudiantes de maestría y doctorado y prevé desarrollar sus actividades entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

La empresa también comunicó programas de formación para profesionales jurídicos y pequeños negocios, además de un memorando con la empresa municipal Prodam para explorar aplicaciones de inteligencia artificial en servicios públicos de São Paulo.

Una proyección financiada por OpenAI

Como parte del anuncio, OpenAI citó un estudio de RegLab que estima que la adopción de inteligencia artificial podría aportar 986.700 millones de reales a la economía brasileña hacia 2030. El propio informe declara que fue financiado por OpenAI.

La cifra corresponde a un escenario elaborado mediante supuestos sobre difusión tecnológica, productividad laboral y eficiencia del capital. Por tanto, representa una proyección condicionada y no un crecimiento garantizado. Más allá de esa estimación, la apertura en São Paulo formaliza la apuesta comercial de OpenAI por uno de sus mercados de mayor adopción.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI – Sam Altman hace el anuncio sobre las operaciones en Brasil