OpenAI cifra en hasta 70 millones las conversaciones semanales de ChatGPT sobre aprendizaje

Los mensajes sobre tareas y trabajo escolar en Estados Unidos superan los 460 millones por semana durante el curso, según datos internos divulgados por OpenAI.

OpenAI presentó el 26 de agosto de 2026 un informe sobre el uso de ChatGPT como apoyo para el aprendizaje dentro y fuera del aula. Según la compañía, un análisis realizado con técnicas de preservación de la privacidad identificó hasta 70 millones de conversaciones semanales dedicadas a comprobar conocimientos, detectar conceptos erróneos o solicitar ejercicios adicionales.

En Estados Unidos, los mensajes relacionados con tareas y trabajo escolar superan los 460 millones por semana durante el año académico, de acuerdo con los datos divulgados por OpenAI. La actividad aumenta los domingos por la tarde y se mantiene por encima de los 180 millones de mensajes semanales durante el verano.

Datos producidos por la propia compañía

Las cifras proceden de un análisis interno de OpenAI y deben interpretarse como una descripción del uso de ChatGPT, no como una evaluación independiente de su eficacia educativa. El volumen de consultas tampoco permite determinar por sí solo si las respuestas mejoran el aprendizaje o si los usuarios comprenden correctamente los contenidos.

La empresa menciona entre los posibles usos la práctica de álgebra fuera del horario escolar, la adaptación de actividades para distintos niveles y la traducción de comunicaciones dirigidas a familias que hablan otro idioma en el hogar.

Un complemento, no un sustituto

OpenAI reconoce que la inteligencia artificial no puede reemplazar el criterio de los docentes, el acompañamiento de las familias ni el trabajo que deben realizar los estudiantes. La compañía sostiene que estas herramientas requieren orientación y salvaguardas para funcionar como apoyo educativo.

El informe ofrece así una aproximación a la escala con que ChatGPT se utiliza en actividades vinculadas con la educación, aunque no aporta por sí solo evidencia sobre resultados académicos, precisión de las respuestas o efectos a largo plazo.

Fuentes

Ilustración creada por IA.