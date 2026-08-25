OpenAI presenta un plugin para administrar accesos y consumo en ChatGPT Work

El nuevo Admin plugin permite consultar actividad, gestionar usuarios y permisos, y tramitar cambios autorizados desde conversaciones en ChatGPT Work y Codex.

OpenAI presentó el 25 de agosto de 2026 un plugin administrativo para ChatGPT Work y Codex. La herramienta convierte parte de las funciones de la consola de administración en acciones que pueden solicitarse mediante una conversación, según el anuncio de la compañía.

El objetivo es que los administradores puedan consultar información del espacio de trabajo, examinar un problema y ejecutar un cambio autorizado sin alternar continuamente entre informes, paneles de análisis y páginas de configuración.

Usuarios, permisos y límites de consumo

Entre las funciones descritas se encuentran la revisión de actividad y consumo de créditos, la incorporación o eliminación de miembros, la actualización de grupos y la gestión de procesos habituales de alta y baja de usuarios.

El plugin también puede mostrar los permisos efectivos de una persona, ayudar a diagnosticar problemas de acceso y controlar la disponibilidad de funciones o modelos según el rol o el grupo. Otra capacidad es revisar y modificar límites de uso, además de aprobar o rechazar solicitudes de gasto con el contexto disponible en el espacio de trabajo.

Automatización de solicitudes

OpenAI plantea que la herramienta puede utilizarse para controles recurrentes y solicitudes de gran volumen. Un flujo podría enviar peticiones pendientes a Slack o Microsoft Teams para que una persona autorizada las evalúe. También sería posible conceder acceso automáticamente cuando una solicitud cumpla criterios definidos y remitir las excepciones a revisión humana.

Estas automatizaciones no eliminan la intervención del administrador. De acuerdo con la documentación publicada, el sistema confirma los cambios realizados y permite revisar las acciones que puedan tener un impacto más amplio antes de aplicarlas.

Los permisos existentes siguen vigentes

El plugin opera con el rol y los permisos asignados a cada usuario y no amplía por sí mismo su nivel de acceso. Las instrucciones se traducen en operaciones de lectura o escritura compatibles con la consola administrativa, respetando las políticas y los requisitos de aprobación configurados por la organización.

La documentación de OpenAI sobre plugins recomienda que las organizaciones revisen los sistemas conectados, los datos consultados, las operaciones de escritura y la necesidad de confirmación para acciones sensibles. También aconseja evaluar los requisitos jurídicos, de seguridad, privacidad y residencia de datos antes de ampliar el acceso.

Instalación y disponibilidad

Para comenzar, un administrador debe habilitar el uso de plugins en la configuración del espacio de trabajo e instalar la herramienta desde el directorio de plugins de ChatGPT Work, disponible en la versión web y en la aplicación de escritorio.

Aunque el directorio puede mostrarse en distintos planes, la instalación y el uso efectivo de cada plugin dependen del plan contratado, la región, el rol del usuario, la configuración del espacio de trabajo y las aplicaciones incluidas. Los administradores también pueden determinar qué grupos o roles tienen acceso a cada integración.

Fuentes

Ilustración: fotograma, presentación del plugin en el sitio de OpenAI