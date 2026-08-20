OpenAI busca detectar riesgos entre sesiones sin exponer el contenido empresarial

OpenAI presentó Private Safety Processing, un mecanismo en pruebas que busca detectar patrones de riesgo entre interacciones sin dar a su personal acceso al contenido de los clientes acogidos a Zero Data Retention.

OpenAI presentó el 19 de agosto de 2026 una versión preliminar de Private Safety Processing, un sistema diseñado para reconocer patrones de riesgo a lo largo de varias interacciones sin permitir que el personal de la empresa consulte las instrucciones o respuestas subyacentes. La iniciativa pretende mantener disponible Zero Data Retention, conocido como ZDR, a medida que los modelos asumen tareas más largas y complejas.

Según el anuncio de OpenAI, los mecanismos de seguridad compatibles con ZDR examinaban hasta ahora cada interacción de forma individual. El nuevo sistema ampliaría ese análisis a conjuntos de interacciones relacionadas, con el propósito de detectar intentos reiterados de eludir salvaguardas, actividades coordinadas o agentes que continúen actuando después de recibir una orden para detenerse.

Señales de riesgo separadas del contenido

En las instalaciones acogidas a ZDR, el contenido permanecería en infraestructura controlada por el cliente. OpenAI también desarrolla una modalidad en la que los datos podrían almacenarse en su infraestructura, pero cifrados con claves bajo control del cliente y no disponibles para el personal de la compañía.

Los sistemas automatizados procesarían el contenido para identificar posibles usos indebidos, pero OpenAI recibiría únicamente una señal limitada sobre el tipo de actividad detectada. De acuerdo con la empresa, ni siquiera una alerta entregaría a sus empleados acceso automático a las instrucciones o respuestas que la originaron.

Los clientes podrían investigar las alertas mediante la información disponible en sus propios sistemas. Si necesitaran apelar una decisión, explicar una actividad legítima o colaborar en una investigación, podrían decidir qué datos compartir con OpenAI.

Una función todavía en pruebas

Private Safety Processing está siendo probado con un grupo inicial de clientes. OpenAI indicó que planea comenzar su despliegue y publicar un documento técnico en septiembre de 2026. Hasta que ese documento esté disponible, las garantías técnicas y el alcance concreto del sistema dependen de la descripción proporcionada por la propia compañía.

Zero Data Retention tampoco es una configuración universal para toda la plataforma. La documentación de controles de datos de la API señala que requiere aprobación previa, que algunas funciones y puntos de acceso no son compatibles y que determinados servicios pueden conservar estado de aplicación. Sin ZDR, los registros destinados a supervisar abusos pueden incluir contenido del cliente y conservarse normalmente hasta 30 días.

La documentación también establece excepciones. Las imágenes o archivos señalados como posible material de abuso sexual infantil pueden conservarse para revisión manual, incluso cuando ZDR esté habilitado. OpenAI también se reserva la posibilidad de declarar modelos no aptos para estos controles en casos específicos y bajo las condiciones descritas en sus políticas.

La propuesta intenta resolver una tensión creciente para las organizaciones que trabajan con información financiera, sanitaria, empresarial o de investigación: ampliar la detección de riesgos sin obligarlas a entregar contenido sensible para una revisión humana. Su eficacia y sus garantías podrán evaluarse con mayor precisión cuando OpenAI publique la documentación técnica anunciada.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio