OpenAI refuerza su infraestructura propia con el chip de inferencia Jalapeño

El chip, presentado en junio de 2026, está previsto para comenzar a operar en la infraestructura de OpenAI antes de finalizar el año y forma parte de una estrategia que combina silicio propio con múltiples proveedores.

OpenAI publicó el 25 de agosto de 2026 los primeros resultados de rendimiento de Jalapeño, su acelerador diseñado específicamente para ejecutar modelos de inteligencia artificial. El chip había sido presentado el 24 de junio como un desarrollo conjunto con Broadcom y como la primera generación de una plataforma propia de cómputo.

La actualización reemplaza las estimaciones iniciales por mediciones realizadas sobre unidades funcionales. Para OpenAI, el proyecto busca aumentar el control sobre la velocidad, el consumo energético y el coste de la inferencia, es decir, la fase en que un modelo procesa solicitudes y genera respuestas.

Resultados medidos por la propia empresa

Las pruebas utilizaron InferenceX, un benchmark público, con los modelos GPT OSS 120B, DeepSeek R1 670B y Kimi K2.5 1T. Según OpenAI, Jalapeño consiguió entre 1,5 y 1,9 veces más trabajo de IA por vatio en el punto de máximo rendimiento que los sistemas incluidos en cada comparación.

La compañía también informa de una latencia total entre 1,7 y 3,6 veces menor. En cargas altamente interactivas, el rendimiento declarado fue entre 2,1 y 4,1 veces superior. Estas cifras corresponden a las pruebas y configuraciones seleccionadas por OpenAI, por lo que no deben interpretarse como una ventaja universal frente a cualquier acelerador disponible.

OpenAI normalizó los resultados mediante la potencia nominal publicada para cada chip. Jalapeño tiene una potencia nominal de 700 vatios, aunque la empresa asegura que el consumo sostenido se mantuvo en 550 vatios o menos durante las cargas evaluadas.

Despliegue previsto para finales de 2026

OpenAI espera comenzar a incorporar Jalapeño a su infraestructura antes de que termine 2026. La segunda generación ya se encuentra en desarrollo y la empresa afirma que también ha iniciado la planificación de una tercera versión.

Broadcom participa en la implementación del silicio, las redes y la conectividad, mientras que Celestica aporta capacidades relacionadas con placas, racks e integración de sistemas. OpenAI continuará utilizando aceleradores de Nvidia y de otros proveedores para sus cargas de entrenamiento e inferencia.

Más control sin abandonar a los proveedores

En un texto sobre su estrategia de infraestructura, la directora financiera Sarah Friar sitúa Jalapeño dentro de una plataforma que abarca centros de datos, chips, modelos, software, productos y dispositivos. El planteamiento combina componentes propios con servicios y equipos proporcionados por Microsoft, Nvidia, AWS, AMD, Broadcom, Cerebras, CoreWeave, Oracle, SB Energy y SoftBank.

El interés tecnológico de Jalapeño reside en comprobar si un chip optimizado para las cargas de OpenAI puede reducir costes y tiempos de respuesta a escala de producción. Los materiales publicados no incluyen una validación independiente de los resultados, cifras sobre el volumen inicial del despliegue ni una comparación completa de costes operativos. Esos datos serán necesarios para evaluar su posición real frente a los aceleradores comerciales.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI