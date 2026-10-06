Team Human reúne a creadores de YouTube para pedir límites a la IA avanzada

La iniciativa lleva a las audiencias de YouTube un debate sobre supervisión internacional, seguridad y participación pública en el desarrollo tecnológico.

Mark Rober, Kurzgesagt, Rebecca Zamolo y The Infographics Show figuran entre los adherentes de Team Human, una campaña que reclama acuerdos internacionales para ralentizar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada.

El sitio atribuye a sus creadores participantes más de 300 millones de suscripciones acumuladas. Esa cifra no representa personas únicas, firmas de la petición ni una adhesión automática de sus seguidores.

Quién impulsa la iniciativa

Team Human identifica como fundadores a Mario Joos, Oliver Gilpin y Drew Spartz. Declara que los creadores no cobraron por adherirse, aunque reconoce patrocinios separados del Center for AI Safety para videos sobre seguridad de la IA, que deben identificarse como tales.

El Center for AI Safety se presenta como una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, dedicada a investigar riesgos de alcance social, fortalecer la comunidad de investigadores y promover estándares de seguridad. Su apoyo a la campaña debe entenderse dentro de esa misión institucional.

Qué medidas propone

La campaña plantea vigilar los chips especializados, restringir cuándo y cómo se construyen sistemas avanzados y crear una supervisión internacional inspirada en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Son propuestas de sus promotores, no medidas gubernamentales aprobadas.

También anuncia que el Center for AI Safety entregará las firmas a legisladores de Washington y Bruselas durante el otoño boreal de 2026. Se trata de un compromiso anunciado, no de una entrega ya realizada.

Superinteligencia y ritmo de desarrollo: dos demandas distintas

Team Human enlaza la Statement on Superintelligence, alojada por el Future of Life Institute. Esta declaración solicita prohibir el desarrollo de superinteligencia hasta que exista un consenso científico amplio sobre su seguridad y control, además de un respaldo público sólido.

El documento describe la superinteligencia como sistemas capaces de superar ampliamente a los humanos en prácticamente todas las tareas cognitivas. Su petición se dirige a ese objetivo tecnológico; no debe resumirse como una prohibición de todas las aplicaciones de inteligencia artificial.

Por su parte, Pacing the Frontier, fechada en julio de 2026, muestra 1.386 empleados de empresas de IA entre sus firmantes al momento de esta consulta, el 6 de octubre. Pide al Gobierno estadounidense apoyar un esfuerzo internacional para desarrollar instrumentos técnicos y de gobernanza que permitan moderar deliberadamente el avance de la IA de frontera.

La declaración vincula esa necesidad con la posible automatización de la investigación en IA y las presiones competitivas entre empresas y países. Su formulación busca disponer de mecanismos para ganar tiempo ante riesgos emergentes; no reproduce la prohibición condicionada que solicita la declaración sobre superinteligencia.

La distinción importa para interpretar los apoyos: coincidir en que hacen falta controles no implica defender el mismo alcance, calendario o mecanismo de intervención. Tampoco una lista de adhesiones sustituye la evaluación científica de los riesgos o de la eficacia de las medidas propuestas.

Fuentes

Ilustación: Captura del sitio de Team Human