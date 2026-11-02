Grok Bot choca con el costo de la IA agéntica: SpaceX ajusta su uso

El episodio ocurre semanas después de que la división de IA de SpaceX reportara 7.500 millones de dólares en ingresos y 431 millones de beneficio, y muestra la tensión entre la demanda de agentes y el costo de ejecutarlos.

Elon Musk atribuyó a costos excesivos los problemas que suscriptores de Grok Bot, el agente de IA de SpaceX, reportaron durante el fin de semana de Halloween. Según informó TechCrunch el 2 de noviembre, varios usuarios encontraron sus límites semanales de uso agotados sin haber utilizado el agente durante la noche.

Qué ocurrió

Los reportes se concentraron en X. Un usuario indicó que su consumo había saltado del 50% al 100% de la cuota semanal; otro escribió que había llegado al 100% cuando faltaban cuatro días para el reinicio, algo que, según dijo, normalmente no le ocurría.

Ante la pregunta de un suscriptor sobre la posibilidad de restablecer las cuotas, Musk respondió en X el 1 de noviembre que el costo de servir Grok Bot era insosteniblemente alto en relación con los ingresos. TechCrunch interpreta esa respuesta como una confirmación de que el agotamiento de las cuotas no fue un error, sino una restricción deliberada del uso.

Musk no ha precisado, sin embargo, en qué consisten los cambios: no indicó si se redujeron los límites de cada plan, si cambió la forma de contabilizar el uso ni si se restablecerán las cuotas consumidas. Tampoco abordó el tema en una publicación propia, más allá de respuestas a usuarios. Al cierre de esta nota no había un comunicado de SpaceX que detallara nuevas condiciones para los suscriptores.

Los números de la división de IA

El episodio contrasta con los resultados que SpaceX presentó el 20 de octubre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). De acuerdo con la cobertura de TechCrunch sobre ese informe, la división Super Intelligence, que agrupa la herramienta de programación Cursor, Grok y el negocio de infraestructura de cómputo, generó 7.500 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre, sobre un total de 14.600 millones para la compañía. Es decir, cerca de la mitad de los ingresos de SpaceX provino de la IA.

La división obtuvo un beneficio de 431 millones de dólares. Según el mismo informe, esa cifra habría sido mayor sin 1.200 millones de dólares en gastos únicos de compensación en acciones vinculados a la adquisición de Cursor, cerrada en agosto.

El informe no desglosa ingresos ni costos de Grok Bot, por lo que no es posible verificar de forma independiente la relación entre lo que cuesta operar el agente y lo que recauda. La afirmación de Musk es, por ahora, la única referencia pública sobre ese punto.

El costo de los agentes

Musk ha descrito el crecimiento de Grok Bot como el más rápido que ha visto en un producto, según recoge TechCrunch. El caso ilustra un problema que enfrentan los proveedores de IA agéntica: a diferencia de un chatbot que responde una consulta, un agente ejecuta cadenas de tareas que consumen mucho más cómputo, y las suscripciones de precio fijo pueden quedar por debajo del costo real cuando el uso crece.

Los límites semanales son precisamente el mecanismo con que los proveedores intentan contener ese desfase. Lo que generó molestia en este caso no fue la existencia del límite, sino que los usuarios lo vieran cambiar sin aviso previo ni explicación sobre las nuevas condiciones.

Fuentes

Ilustración generada por IA.